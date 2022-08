Último ensayo de la pretemporada. Después de hoy no habrá más pruebas de laboratorio para Luis Miguel Ramis, consciente de que la próxima vez que sus futbolistas luzcan la elástica del representativo ya los partidos valdrán puntos y no habrá margen para el error. El amistoso de esta tarde (Pinatar Arena, 18:00 horas) debe servir para que pruebe a un once con mayoría de presuntos titulares. La cita con el Cartagena, de su misma categoría, valdrá como banco de pruebas para el estreno liguero. Así que conviene prestar atención a su once titular, pues probablemente se parezca mucho al que comparezca la próxima semana en Ipurua. El partido será emitido en directo por los canales oficiales de ambos clubes en YouTube.