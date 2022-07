La secretaría técnica del CD Tenerife ha trabajado rápido tanto en el capítulo de entradas como el de salidas. En el segundo, se cuentan un total de cuatro: Joselu, Alberto, Apeh y Shaq Moore. No obstante esta carpeta no está cerrada y en el centro del campo, con un total de seis jugadores para el doble pivote, puede haber alguna despedida en los próximos días. Míchel Herrero conoce que no tendrá protagonismo la próxima campaña y pese a que le queda una temporada de contrato, está al tanto de posibilidades que se le presenten para seguir su carrera en otro sitio.

Indiscutibles. Aitor Sanz y Álex Corredera se presentan como el doble pivote preferido para empezar la temporada de Luis Miguel Ramis. Ellos dos protagonizaron la mayoría de los minutos el curso pasado y su rendimiento le valió al primero para renovar por una campaña su contrato y al segundo para ser uno de los destacados de LaLiga SmartBank. Combinación perfecta entre veteranía y un casi recién llegado a la categoría de plata. Entre físico y calidad. Pablo Larrea. Es el ‘tapado’. Su desgraciada lesión en la rodilla en un partido ante el Girona en Montilivi, a principio de mayo, lo apartó de la competición. El diagnóstico fue rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su recuperación sigue su curso y es muy del agrado del entrenador tinerfeñista. Es más, durante un tiempo, fue titular por delante de Álex Corredera y todo apuntaba entonces a que sería la pareja de Aitor Sanz en el playoff . Cantera. El acento tinerfeño lo pondrá Javi Alonso. Ha superado su lesión y aunque parte desde un segundo plano, antes de pasar por el quirófano había contado con la confianza del técnico para dar aire al equipo en segundas partes. Con este panorama, en el que entra el recién fichado José Ángel Jurado, Míchel Herrero se piensa y mucho seguir en el CD Tenerife. Desde la parcela deportiva han sido claros con él y sabe que no contará con minutos. El curso pasado sumó un total de 34 partidos pero en un papel residual.