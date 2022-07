Garcés, a la caza de minutos

Todavía de vacaciones en su Melilla natal, Borja Garcés compartió sus sensaciones en un momento crucial de su carrera. Pertenece al Atlético de Madrid, con el que no inició la pretemporada, y está atento a la indicación que reciba por parte de sus representantes para hacer las maletas y unirse a su nuevo equipo. «Hay varias ofertas», indicó en SER Melilla sin desvelar cuál será su destino. Todo indica que jugará en el Tenerife.

El delantero confesó que le «motiva» saber que varios clubes de Segunda División, como el Tenerife, se han interesado en hacerse con sus servicios en calidad de cedido. También sonó con fuerza como refuerzo del Real Zaragoza. «Vengo de una temporada en la que las cosas no salieron del todo bien, así que me lo tomo como una oportunidad para hacerlo mejor», comentó pensando en una Liga, la 21/22, en la que no pasó de los cinco goles con el Leganés, una cifra inferior a la que consiguió el curso anterior con el Fuenlabrada (6) en menos tiempo, ya que ahí firmó como fichaje de invierno.

Borja aseguró que le han llegado «varias ofertas» y aclaró que su principal deseo es el de acumular minutos sea donde sea. «Lo que quiero es jugar», remarcó el atacante. «Tengo 22 años y lo importante para mí es jugar, porque así llegan los goles, las asistencias y todo lo demás», explicó Garcés antes de resumir sus preferencias diciendo que irá «al equipo en el que vea» que tendrá «más minutos».

De momento, sigue «disfrutando» de su familia y sus amigos sin perder la forma. Para ello, compagina sus últimos días de vacaciones con el entrenamiento diario, a la espera de unirse a la pretemporada de su nuevo equipo. «Queda muy poco para volver», advirtió.

A modo de balance, admitió que la campaña 21/22 fue «difícil» para él y para el Leganés. «Empezamos muy mal y en trece jornadas solo sumamos ocho puntos, pero el equipo supo levantarse y salimos adelante», indicó refiriéndose a la trayectoria de un Leganés que cambió de entrenador –Nafti por Asier Garitano– en la decimocuarta jornada. «Teníamos el objetivo de ascender, pero es fútbol, no hay más explicaciones».

En cuanto a su función en el campo, recordó que un especialista en marcar goles tiene que estar «siempre con la cabeza fría», porque «en cualquier instante» puede surgir una ocasión para marcar. «Ahí no tienes que pensar ni darle vueltas a la cabeza, sino enchufarla», resumió el 9 melillense.

Mientras tanto, su préstamo al Tenerife se da por hecho. A mediados de esta semana quedaban algunos detalles para que se cerrara la operación, con el visto bueno del propio futbolista, que parece haber encontrado en el equipo blanquiazul un espacio ideal para seguir avanzando en su carrera.