«Es un regalo poder seguir aquí»

En sus primeras manifestaciones tras sellar su renovación, Sanz se mostró «sobre todo agradecido». «El cariño que la gente me ha demostrado ha sido una maravilla para mí. Es un regalo poder estar vinculado una temporada más y seguir aquí», dijo antes de subrayar «el cariño y el aprecio» que le ha demostrado el Tenerife, al que ya califica como el club de su vida. No en vano, hoy se cumplirán nueve años desde que llegó.

«Cuando uno representa a una entidad como el Tenerife, intenta hacerlo de una manera que deje huella y desde los valores que lleva intrínseco el club, la sociedad y el deporte. Es lo que yo intento a la hora de jugar, y estoy contento de que la gente lo valore así», fue otro de los mensajes de Aitor, cuya importancia en el engranaje de Luis Miguel Ramis está fuera de toda discusión. De hecho, fue titular en todos los partidos de la fase de ascenso, que acabó de la forma más indeseada.

«Es una pena que no consiguiéramos el premio gordo, pero se ha generado un vínculo fantástico con la afición y nuestro objetivo es mantenerlo. Ese es uno de los propósitos principales que tenemos», dijo Sanz, en clave de futuro. Para el pivote tinerfeñista, «la categoría va a ser más dura que el año pasado».

«La entidad de los clubes que han bajado es muy potente; y hay otros que se han mantenido con muchas posibilidades. Nosotros no debemos desviarnos ni un poquito de la línea que nos llevó cerca del ascenso. Debemos ser un Tenerife competitivo y nuestro objetivo ha de pasar por el día a día, por pelear cada partido como si fuera el último», completó.

Para Cordero, la ampliación del contrato de Sanz «es uno de los grandes acontecimientos» de este periodo estival. «Es el jugador que va a ser el ejemplo sobre lo que hemos concebido este año y lo que queremos para la siguiente», repitió. Según el director deportivo, «por su rendimiento de los últimos años, sus valores y los resultados conseguidos se ha ganado seguir, como mínimo, una temporada más».

El club busca ‘cortar’ a Alberto Jiménez

Alberto Jiménez no seguirá ligado a a la disciplina del CD Tenerife. El conjunto blanquiazul considera agotado el ciclo del profesional majorero en las filas del representativo y no maneja su continuidad en el proyecto. De hecho, ayer se agilizaron las negociaciones para una rescisión anticipada de su contrato, que contempla un año más. El buen rendimiento de Jiménez en el Albacete Balompié, donde se volvió incuestionable para su entrenador y logró el anhelado regreso al fútbol profesional -con un gol decisivo en Riazor- con el cuadro manchego no ha cambiado ni un ápice la posición del Tenerife respecto al jugador de La Oliva. Todo apunta a que muy pronto habrá un acuerdo satisfactorio para las dos partes lo que permitirá al polivalente jugador canario continuar con su carrera en otro destino. Incluso el propio Albacete podría estar interesado en quedárselo. El club también cortará a Joselu y Apeh.