Novatos... pero los más expertos

La llegada de un jugador a un nuevo club suele llevar aparejado el peaje de un periodo de adaptación. Algo que no se ha cumplido en este CD Tenerife 21/22. Al menos con Juan Soriano, José León y Álex Corredera, todos fichajes en el mercado invernal, y hasta la fecha los tres futbolistas más empleados por Luis Miguel Ramis. Todos por encima de los 3.000 minutos. Los tres con la vitola de imprescindibles para el tarraconense.

E

Juan Soriano.

El de Soriano es el ejemplo más claro de jugador indiscutible. Tras un año sin continuidad en el Málaga, ha sido titular desde la primera jornada. «Llegué con muchas ganas», reconoce el andaluz, aunque en este caso implicación contaba con un añadido previo «al ser un tan importante para la entidad». «A medida que fue pasando la temporada el míster me fue dando la confianza y salió todo rodado. De 42 jornadas en 40 estuvimos en puestos de playoff. Llegar a estas alturas es para estar muy contento y ahora estamos con ganas de rematarlo», comenta el meta sevillano a modo de resumen.

Cuestionado por la inexistencia de una mala racha personal, Soriano se quita méritos y cree que «todo eso es relativo». «Ha habido muchos partidos en los que no he tenido que intervenir porque el trabajo que ha hecho todo el equipo ha sido diferencial», argumenta sobre una situación que con él «o con Dani en la puerta no hubiera habido cambio».

La actual es la temporada en la que más protagonismo ha tenido Soriano, tras «jugar 18 partidos de Liga el año pasado» o quedarse «en 26 o en 27 en el Sevilla Atlético». Una continuidad que le han puesto ante la posibilidad de superar los 4.000 minutos y que incluso le tuvo en la pugna por el Zamora. «Todo eso es secundario; aquí lo importante es que el Tenerife suba y el año que viene podamos jugar en Primera», añade el cancerbero.

E

José León.

Una fascitis plantar en su pie izquierdo condicionó toda la pretemporada de José León. Inédito en los amistosos de preparación, el madrileño solo jugó un minuto en el estreno liguero en Fuenlabrada. Una recaída le dejó fuera de combate cinco jornadas más y no fue hasta la séptima cuando Ramis pudo utilizarlo. Y hasta la fecha nadie lo ha movido del eje de la defensa. Desde el 2 de octubre León ha jugado 35 encuentros, todos saliendo desde el inicio, siendo sustituido únicamente en cuatro de ellos. Solo se perdió la visita del Girona al Heliodoro. Continuidad que, pese al déficit inicial, le ha convertido en el jugador de campo más usado.

«Tenía la confianza del cuerpo técnico porque ya le conocía de mi etapa en la cantera del Madrid y me trasladaron que si rendía al máximo pues iba a tener minutos», recuerda el central, «ilusionado» a su llegada por tener protagonismo, pero ajeno a que su incidencia acabara siendo tan grande. «Me centré en hacer mi trabajo lo mejor posible y en dar el máximo, y ahora estoy muy contento por mi rendimiento, mientras que a nivel colectivo estamos viviendo un sueño», explica.

Sin apenas descanso en estos ocho últimos meses José León reconoce haber llegado sin problemas físicos a este tramo decisivo. «Hay momentos en los que te notas más cargado y las piernas te pesan, pero hemos hecho un gran trabajo, sobre todo los fisios», destaca el defensa.

E

Álex Corredera.

Nuevo y con el hándicap añadido de estrenarse en la categoría, la tarjeta de presentación en partido oficial de Álex Corredera no pudo ser mejor. Debut y gol del triunfo en Fuenlabrada. Inyección de moral para demostrarse a sí mismo –y convencer a su técnico– de que tenía hueco entre los 11 titulares. Y así ha sido. El mediocentro catalán es, junto a Juan Soriano, el único que ha saltado al campo en 43 partidos. Solo se perdió el duelo contra el Lugo de la segunda vuelta.

«Cuando llegas a un club, pasando al fútbol profesional y a un equipo histórico como el Tenerife, pues obviamente, aunque tengas la ilusión y la confianza de rendir, no te esperas tener este papel», admite Alexander, «contento por lo bien que se ha desarrollado el año» en la personal y «por lo bien que ha funcionado el equipo». Reconoce el blanquiazul que «seguramente fue muy importante el empezar bien», pero aclara que esa puesta en escena de nota «conlleva un trabajo y una mentalidad para tratar de hacerlo bien, ser competitivo y estar preparado para cuando llegara la oportunidad». «Sabía que en algún momento ocurriría, y creo que la aproveché», apunta.

Tras un par de temporadas en las que «por la reestructuración de la Segunda B o bien por el parón del covid» no había jugado demasiados partidos, no esconde Corredera que se ha «tenido que gestionar un poco en lo físico» para aguantar «un año tan largo» y condicionado también por una fisura en un pie que le ha mermado recientemente. «Con mis altibajos he podido estar a un buen nivel la mayor parte del año, al igual que mis compañeros, que le dieron aire al equipo cuando los resultados no llegaban». En ocho días Alexander puede certificar dos saltos de categoría en solo un año.

Curiosamente los tres jugadores que más minutos han sido utilizados esta temporada por Luis Miguel Ramis fueron los tres primeros en firmar por el conjunto blanquiazul en el pasado mercado veraniego. El 2 de junio de 2021 se anunció la contratación de Álex Corredera, el 17 de ese mismo mes se hacía oficial el compromiso con Juan Soriano, mientras que tras días más tarde fue pública la vinculación con José León. El cuarto de los fichajes realizados por el Tenerife en la época estival fue, el 27 de junio, Jeremy Mellot... curiosamente el cuarto más usado por el técnico. Fueron los primeros en llegar y, hasta ahora los únicos en pasar la barrera de 3.000 minutos jugados.

Los primeros en firmar