Un mismo mensaje, un mismo objetivo: seguridad en que la UD Las Palmas conseguirá el pase a la final del playoff, para lo que debe ganar esta noche al CD Tenerife. Lo dijo el capitán nada más acabar el partido del Heliodoro (1-0) y también el entrenador, Xavi García Pimienta, que insistió una y otra vez en muchas de sus respuestas en que habrá fiesta en Siete Palmas. Valgan como resumen varias frases en el principio y el final de su comparecencia de ayer, de un cuarto de hora. «Las declaraciones de Jonathan Viera lo único que me mostraron fue que cuando acabó el partido los jugadores ya tenían muchísimas ganas de que llegara el duelo de vuelta. Estoy convencido de que la cosa va a salir muy bien porque el equipo está preparado y ha entrenado muy concienciado de lo que hay que hacer para ganar el partido. Veo la motivación de los jugadores. Estamos mentalizados y convencidos de que lo vamos a hacer», garantizó el técnico, que considera que la cita de hoy no tendrá nada que ver con la anterior.

«Va ser muy diferente porque jugamos en el Gran Canaria, que estará a reventar. El otro día se vivió un ambiente muy chulo de playoff, con 19.000 personas que animaron a su equipo, pero es que nosotros vamos a meter 34.000 [son 32.400]. Prácticamente vamos a doblar el aforo que hubo en el Heliodoro, por lo tanto imagínate si va a ser diferente el partido, con una afición entregada desde el primer momento que nos va a ayudar muchísimo», argumentó. Y añadió en el mismo sentido: «Desde el minuto uno hasta el 90 vamos a ir a por el partido. La afición nos va a llevar en volandas. El gol va a llegar, no sabemos en qué minuto. Vamos a estar ahí insistiendo. Los vamos a conseguir, no me cabe la más mínima duda».

Es la convicción de un entrenador que sabe que su equipo alcanzó el playoff gracias a una remontada histórica en la que sumó nueve victorias y dos empates en las últimas 11 jornadas. Sólo le importa su equipo y protege al capitán de las acusaciones que ha recibido en los últimos días desde la isla vecina. «Lo que digan en Tenerife no me preocupa. Jonathan es un emblema en este club, siente los colores y desde que acabó el partido del miércoles estaba deseando que llegara el de mañana», comentó. La buena noticia es que el delantero centro titular, ausente en el Heliodoro por un pinchazo muscular, está disponible. «Sadiku hizo una parte del entrenamiento ayer [por el jueves] y hoy [por el viernes] lo ha completado. Tiene buenas sensaciones y horas antes del partido decidiremos», dijo García Pimienta.