¿Qué alineación pondrías en el CD Tenerife para jugar esta noche contra la UD Las Palmas? Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las plantillas de ambos equipos es que el CD Tenerife y la UD Las Palmas llegan al derbi de hoy -el choque se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López- con estados de ánimo muy diferentes. Mientras los amarillos están pletóricos tras la buena racha de resultados que han obtenido durante las últimas jornadas y de lograr colarse en esta eliminatoria de ascenso a la máxima categoría in extremis, los blanquiazules echan mano del coraje para no dejarse arrastrar por la desidia después de perder el pasado domingo contra el Cartagena y ver cómo descendían al quinto puesto y eran superados por los amarillos en la clasificación. No obstante, todo puede pasar en un derbi canario.

Lo que sí está claro es que Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, no podrá contar en esta semifinal ni con Pablo Larrea ni con Javi Alonso, ambos están lesionados y se perderán la promoción de ascenso. Sin embargo, Nauhel Leiva, que no pudo jugar contra el Cartagena, ya está disponible y podría participar en el choque de esta noche. CD Tenerife y UD Las Palmas disputan un derbi de otra dimensión Ramis avanzaba ayer que tanto Álex Muñoz como Samuel Shashoua estarán para ayudar en esta primera eliminatoria de cara al ascenso a LaLiga Santander, pero no parece probable que lleguen a ser titulares esta noche. Por tanto, la posible alineación de los blanquiazules será: Soriano para defender la portería; Pomares, José León, Carlos Ruiz, Mellot, Sergio González , Aitor Sanz, Elady, Mario, Mollejo y Gallego saltarán al verde. En el banquillo quedarán además de Muñoz y Shashoua, Dani Hernández, Víctor Méndez -porteros suplentes-, Sipcic, Corredera, Michel Herrero, Bermejo, Leiva, Rubén Díez y Andrés Martín. ¿Y tú, qué once elegirías?