El Tenerife confirmó el acuerdo con el centrocampista Pablo Larrea, quien se ha comprometido con el conjunto blanquiazul para la presente temporada, con opción de prolongar el contrato por una campaña más.

El mediocentro, de 27 años, estaba libre después de haber militado la temporada pasada en la SD Ponferradina. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Pablo Larrea continuó su formación en las categorías inferiores del Villarreal. Posteriormente, jugó en Segunda División en las filas de la SD Ponferradina y el CD Numancia.

El noveno fichaje blanquiazul arribó ayer a la Isla. «Todo se ha acelerado en esta última semana. Estoy feliz de estar aquí para poder aportar mi granito de arena. Es un salto que doy en mi carrera y que buscaba después de mi salida de Ponferrada. Sé que vengo a un gran club, de mucha exigencia, pero creo que estoy preparado para dar el paso y ayudar el equipo», dijo el futbolista, preparado para luchar por un puesto. «Sé que hay mucha competencia porque es un club muy grande, pero me siento preparado para ello. Sé que hay grandes jugadores en la plantilla, pero trabajaré al máximo para estar a disposición del míster. Me encuentro bien físicamente. No he parado en todo el verano porque sabía que el mercado sería largo. Me preparé bien junto a mi equipo de trabajo. Tengo ganas de estar con el equipo», señaló.

Larrea conoce al equipo de Ramis, porque ha visto «los dos partidos» y tiene ganas de estrelnarse en el Heliodoro. «He jugado varias veces como rival y con público. Sé que es una afición exigente, pero sé que están por el equipo y que ayudan mucho», señaló antes de definirse. «Soy un centrocampista trabajador. Me gusta tener el balón, pero no elimino la situación de trabajo cuando no tenemos balón, sino más bien todo lo contrario. Vengo de la Ponferradina, un club que trabaja bien sin balón y donde pude crecer mucho como futbolista», concluye.