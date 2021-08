Juan Carlos Cordero, director deportivo del Tenerife, dijo ayer, después de presentar a Rubén Díez, que no descarta incorporar a otro delantero, pero supeditó esa posibilidad a la marcha de dos jugadores. «Las salidas de Alberto y Apeh ayudarían bastante. Hemos racionado el gasto para poder mejorar la plantilla, cualquier ayuda nos vendría bien», expuso.

El director deportivo hizo balance. «Estamos satisfechos con todo lo que estamos haciendo, estamos teniendo sentido, trayendo gente que nos hacía falta, jugadores que vienen a hacer una gran temporada y que quieren jugar en Primera División, ya sea con nosotros u otro club. Quedan seis días de mercado y hay que estar preparados porque cualquier cosa puede pasar», señaló.

Cordero tocó otros nombres propios, dijo que Apeh «ha llegado en buenas condiciones» y señaló que «con Jorge Padilla está todo bastante avanzado (su cesión), tiene que demostrar el gran jugador que es. No está teniendo minutos y ha pedido salida». El director deportivo no contempla vender a Shaq Moore o Álex Muñoz, «a día de hoy no hay ofertas y no las contemplo porque contamos con todos los jugadores. Si aparecen ofertas se trasladarán al Consejo, que tiene la decisión final, pero a día de hoy no se contempla». Más adelante fue claro cuando se detuvo en Alberto. «La situación no ha cambiado, seguirá así hasta el último día de mercado. A Alberto le hemos vuelto a decir hoy que debe estar atento», y más adelante aseguró que hay que buscar una solución. «Que Alberto se quede con nosotros no es bueno ni para él ni para nosotros, no tiene sitio aquí y lo tiene muy claro, pero tiene que aparecer ese equipo y que tome esa decisión».

El director deportivo fue cuestionado por la política de fichajes de Las Palmas, que apuesta por recuperar a gente de la casa. «No me gustan las comparaciones ni supuestos. Yo sigo mi camino, estamos trabajando bien, con pasos firmes y confeccionando la plantilla con lo que el entrenador necesita. Me gustaría tener jugadores de la casa, no solo intentar repatriar, también de la cantera y estamos dando pasos en ese sentido, con ocho canteranos en la pretemporada. Ethyan ha tenido minutos y no han sido residuales», dijo. Cordero no cree que fichajes como el de Larrea cierren el paso a jugadores como Félix Alonso. «Hay que tener presente a la cantera siempre y creo que se está trabajando en ello. Esta Liga es muy competitiva y larga. Sufrimos la lesión de Javi Alonso y tenemos ese miedo. La lesión de Aitor te hace saltar las alarmas, no podemos fallar en ese puesto. Ramis me pide un mediocentro, y lo ha dicho públicamente. La llegada de Larrea es para tener varios jugadores por puesto, y ahora tenemos dos jugadores lesionados. Con la cantera se cuenta y a día de hoy Ramis conoce mejor a los canteranos que cuando llegó. Están todos entrenando y los pondrá cuando crea conveniente”, terminó.