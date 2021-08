José Luis Oltra, que continúa en el banquillo del Fuenlabrada, también habló ayer y empezó resaltando el hecho de que el Tenerife mantenga ahora una línea de continuidad con el entrenador. «Me preocupa que lleva prácticamente desde octubre con el mismo entrenador. Trabaja muy bien y han armado una buena plantilla que tienen por completar en la zona de arriba. Van a sacar un once competitivo, es un equipo reconocible, ordenado, intenso, difícil de batir. Será un partido muy igualado y difícil como todos los de la categoría», dijo.

El valenciano inicia el curso ilusionado. «Estoy muy contento porque en pretemporada he visto muchas cosas que me han gustado. Mantenemos la esencia, las señas de identidad que forman parte del ADN del club. Somos un equipo que compite, que se deja el alma en el campo, jugamos con intensidad y concentración», señaló, sin quejarse por las bajas. «Han venido futbolistas importantes. No valoro a los que se van porque forma parte de lo que es el fútbol. Estoy contento con los que han venido, la plantilla está sujeta a mejora en este mercado. Espero que no haya salidas pero no depende solo de nosotros. Quiero sacarle partido a lo que tengo, todavía tenemos mucho margen de mejora».

«Está llamado a ser su año especial»

Para Oltra siempre es diferente jugar contra los blanquiazules, aunque ya sea algo frecuente. «Es especial, no lo oculto. También porque es el primero y quiero empezar ganando y luego desearle lo mejor al Tenerife. Es un equipo especial para mí, está llamado a ser un año especial para ellos, querrán hacer una buena temporada».