Con la plantilla a medio hacer, siendo esquemáticos, el momento del Tenerife en este mercado se entiende mejor a partir de separar a los jugadores en tres grupos. El primero reúne a los que cuentan para el proyecto, el segundo agrupa a los que están pero no cuentan, y un tercero señala aquellos futbolistas a los que aspira el club para fortalecerse. Y todos esos grupos están relacionados.

Es posible que si no salen los que no cuentan (Alberto, Apeh y Joselu), queden seriamente limitados los recursos para traer a los que se necesita: un medio centro más, un jugador de banda derecha, que parece que será Larrazabal, y al menos dos delanteros. El ideal era contratar a dos puntas de distintas características y sumar a Stoichkov, un volante ofensivo con gol. Si no pudieran venir tres atacantes, habría que plantear la opción de darle la oportunidad otra vez a Jorge Padilla, o a Ethyan.

Los fijos como moneda.

En la formación del bloque defensivo, Cordero ha conseguido sellar las cinco posiciones. Dos porteros (Soriano y Dani), cuatro laterales (Moore, Mellot, Pomares y Álex Muñoz), y cuatro centrales (León, Sipcic y Carlos), con una pieza poli funcional, como Sergio González, que puede ir a medio campo. Es un bloque cerrado con variantes (laterales complementarios entre sí) y con muy buen nivel, pero precisamente por eso, hay jugadores que tienen mercado y que pueden acabar siendo la fuente de recursos para traer a los delanteros. Shaq Moore y Álex Muñoz representan una oportunidad. La continuidad que les ha brindado el Tenerife los ha hecho crecer. En realidad, los cinco jugadores con mercado en la plantilla son de la etapa de Víctor Moreno (los otros tres son Shashoua, Bermejo y Sipcic).

Los que no cuentan.

Es un problema darle salida a futbolistas que, sumados, se acercan o rebasan los dos millones de euros de salario. Alberto, Joselu y Apeh, a los que hay que añadir a Borja Lasso, Nahuel y Javi Alonso, estos tres por lesión. LaLiga prevé excepciones para estos últimos casos. El club puede llegar a disponer del 80% del coste del jugador lesionado, sin contar la amortización de los derechos federativos, pero estos beneficios se cargan en el próximo ejercicio. Además, se tiene en cuenta el momento de la temporada en que se lesione. Hay un margen ampliable distinto si la lesión se produce en las primeras diez jornadas, -como es el caso- o en las diez últimas. El órgano de validación de LaLiga decide.

¿Cuántos serían titulares?

Ramis habló el domingo en Murcia de necesidades, pero da la impresión de que al equipo solo lo mejorarían dos o, a lo sumo, tres fichajes, o sea, que los que están son algo más que la base titular. No parece fácil que vengan jugadores para desbancar a 8 de los que ya dispone: el portero, cualquier de los dos, el que él elija, Moore, Sipcic, Sergio y Pomares o Muñoz en la zaga; Aitor y Míchel en el medio; y Shashoua y Elady o Bermejo para dos de los cuatro puesto de ataque. ¿Qué falta en realidad? Una opción más en el medio por la lesión de Alonso, un jugador para la banda derecha y, sobre todo, el gol. Tal vez cuando Ramis dijo que falta mucho no se refería a la cantidad, sino a la trascendencia de los fichajes por hacer.

Los que están por venir

Además de Gaizka Larrazabal, que cada día parece más cerca, hay dos nombres en el mercado que apuntan a la misma posición, la del centrocampista ofensivo que compita con Shashoua por el puesto (ahí también puede jugar Corredera). Son Rubén Díez, sujeto al Castellón por una cláusula de medio millón de euros, y César Gelabert, que trata de reencontrar su espléndido nivel de edad juvenil tras recuperarse de una lesión de cruzado de la rodilla. Rubén Díez es un volante con juego y gol. Al Tenerife le hizo un bello tanto en el Heliodoro la pasada campaña. Sería un salto de calidad. La otra opción es la de Gelabert, pura clase. También puede jugar más atrás, pero es media punta. Aporta pase y gol, de esos jugadores que gustarían al Heliodoro. No obstante, ninguno de ellos partiría de titular en este Tenerife.