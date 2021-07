Lo de Sergio González Martínez (Cartagena, 14/5/1997) ha sido un punto y seguido. Ha pasado de estar cedido en el Tenerife durante la segunda vuelta de la temporada 20/21, a ser jugador del club blanquiazul a todos los efectos, con un contrato de tres campañas de duración. Su regreso estaba en los planes del director deportivo Juan Carlos Cordero y del entrenador Luis Miguel Ramis. Si no se produjo antes, fue porque el centrocampista, y también central, pertenecía al Cádiz, club del que tuvo que desvincularse para poder comprometerse con la entidad insular.

Se trata del séptimo fichaje de este verano, la pieza con la que, teóricamente, se completa un armazón defensivo que se había reestructurado con las incorporaciones del guardameta Juan Soriano, el lateral derecho Jérémy Mellot y el central zurdo José León.

Todos forman parte del Tenerife en propiedad, lo mismo que los fichajes de corte ofensivo Álex Corredera, Míchel y Elady. Y no serán los únicos. Faltarían uno o dos delanteros y quizás un extremo.

La de Sergio es una apuesta segura. El cartagenero demostró en su media Liga en el Tenerife que cumple en el campo –15 partidos jugados, 7 como titular y un gol– y también suma cuando no le toca participar. El club lo definió ayer como un «jugador de equipo».

Lo cierto es que a González no le faltaban «ganas» de retornar a la Isla. «Llevo todo el tiempo pensando en ello», dijo ayer a los medios de comunicación del Tenerife dando a entender que nunca descartó la opción de recuperar la relación laboral con la entidad tinerfeña. De hecho, tal como contó, estuvo en contacto con Cordero, con Ramis y también con algunos de los que vuelven a ser sus compañeros. «Querían que regresase y así me lo hicieron saber», destacó Sergio, para quien el director deportivo fue «una persona muy importante» en la operación de su fichaje. «Si no hubiera sido por él, no sé qué habría pasado».

En definitiva, admitió que está deseando unirse a la pretemporada y «dar lo mejor» de su fútbol, sin dejarse «nada» ni en los partidos ni en los entrenamientos.

A sus 24 años, cuenta con un recorrido de 38 partidos disputados en Segunda, categoría en la que vivió un ascenso, el conquistado por el Cádiz en 2020. En esa Liga, Álvaro Cervera le dio la oportunidad de participar en 18 encuentros, 11 como titular. Luego, en la nueva categoría no entró en los planes del club andaluz. Su carrera se atascó durante unos meses hasta que apareció el Tenerife.