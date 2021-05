Duelo de depredadores

Umar Sadiq Mesbah (Kaduna, Nigeria, 2 de febrero de 1997) es una de las estrellas de la temporada en LaLiga Smartbank, la categoría más austera en la asignación de protagonismo individual. El goleador nigeriano del Almería responde con creces al mensaje implícito en la inversión de cinco millones de euros que hizo el club rojiblanco por un futbolista que con solo 24 años, recién cumplidos en febrero, ya ha probado suerte en cinco países europeos: Italia, Holanda, Escocia y Serbia, antes de recalar en España, que se atisba puede ser el de su asentamiento definitivo si se confirman las expectativas de su próximo fichaje en el Sevilla.

La presencia de Sadiq, que viene de hacer un doblete al Real Oviedo, es un aliciente para el duelo de mañana en el Heliodoro, un partido que podría parecer venido a menos, pero que revive capitalizado entonces por la figura de dos delanteros espectaculares, en sus prestaciones y por sus estilos no tan diferentes, aunque con señas de identidad propias en cada caso. En el área contraria está Fran Sol. Entre ambos han firmado 28 goles esta temporada, solo en LaLiga -Sadiq marcó otros dos en Copa del Rey-, aunque el signo de sus aportaciones sea casi opuesto. Los 18 goles que ha marcado Sadiq son parte del éxito de un Almería hecho para ascender. Los diez tantos de Sol (contando el que LaLiga le carga en el debe a Cristian Álvarez, portero del Real Zaragoza) no le alcanzaron al Tenerife para nada más que una permanencia gris. Esta elocuente diferencia tiene que contemplar, porque es de justicia, que Sol y Sadiq no están igual de bien rodeados, ni mucho menos.

La influencia que ha tenido cada uno de ellos para Almería y Tenerife, medida en cuotas y estadísticas, no es tan diferente. Los 18 tantos del tercer máximo goleador de la competición representan el 33,9% del la producción global del conjunto andaluz (que ha anotado 53 dianas). Los diez goles de Fran Sol en relación con los escasos 31 del Tenerife, se acercan a esos valores porcentuales, porque son el 32,2%.

Por definición, un delantero pone el final, pero está sujeto a la producción colectiva. En este sentido no se deben obviar algunos datos cuando se comparan rendimientos entre Sadiq y Sol: el Almería tiene un 15,87 por ciento de efectividad en sus 334 remates a portería remates; el Tenerife, un 10% en sus 308 intentos. Para dos jugadores que en el fondo comparten muchas virtudes, estar bien alimentados en el área es básico, el sustento, la clave de su éxito. El rival del Tenerife mañana ha marcado dentro del área 48 de sus 53 goles. Impresionante registro para los rematadores como Sadiq, que también es un futbolista muy poderoso en las transiciones, porque exhibe un poderío físico impresionante con sus largas piernas (1,92 de estatura). El Tenerife hizo en el área 27 de sus 31 goles, aunque la sensación que deja la temporada hasta ahora es que Fran Sol ha sido una víctima de la falta de juego, de la escasa fluidez, de los pocos centros favorecedores de su gran capacidad para rematar. Sol es un cabeceador extraordinario, y solo ha podido hacer dos dianas con esa suerte de finalización, ambos poco claros: uno al Zaragoza en una posición muy forzada, que no terminó de entrar, y el otro al Sporting, cogiendo un rechace de frente ante el portero. El madrileño es bueno al espacio también, porque es potente, gana duelos y es rápido, pero tampoco por este camino ha recibido mucho suministro. El equipo de Ramis ha ‘elegido’ salvarse renunciando a la pelota, y Sol ha tenido una actitud irreprochable como primer defensor...

Sadiq, que comparte el incansable espíritu de lucha con su antagonista, ha materializado 17 de sus 18 dianas con el pie. No parece un cabeceador nato, aunque en el área maneja todos los recursos, es frío y buen definidor. Duelo de depredadores, un lujo para la categoría.

El Heliodoro se les niega

Los principales artilleros de la categoría se fueron de vacío del Rodríguez López esta temporada. Raúl de Tomás, pichichi, con 22 dianas, pasó desapercibido cuando su equipo empató a cero. Djurjevic, que está a solo un acierto del espanyolista, también se marchó frustrado tras sus intentos de empatar un partido que decantó Fran Sol con su acierto ante Mariño. El tercero en la lista es el nigeriano, que tiene cuatro menos que De Tomás. Tampoco resultó propicio el Heliodoro para las habilidades de Rubén Castro, que sigue siendo cuarto máximo realizador de la categoría, con 15 aciertos (su equipo, el Cartagena cayó 3-0). El quinto en la lista es José Corpas, lugarteniente de Umar Sadiq...