Cuentan los periódicos de la época que la fiesta que se desató en la Isla cuando llegó la noticia de aquel empate a cero fue increíble. Se desbordó la euforia por un ascenso que colocaba al CD Tenerife entre los grandes. Todavía hoy, 60 años después, el tinerfeñismo se siente en deuda con aquellos jugadores que se convirtieron en leyendas.

Hoy se cumplen 60 años del primer ascenso del CD Tenerife a la máxima categoría. Con Heriberto Herrera a los mandos, quedó grabada con letras de oro la formación que muchos birrias recitan de memoria: Ñito; Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Zubillaga, Santos, José Juan, Padrón y Santi. Fue el once que presentó el técnico paraguayo ante el Extremadura, en un partido que se saldó con empate a cero y que coronó a los blanquiazules como nuevo equipo de Primera División.

Fueron 17 victorias, 6 empates y únicamente 7 derrotas para que los canarios firmaran la hazaña como líder del Grupo II, mientras que el Osasuna hizo lo propio formando parte de Grupo I. Cinco componentes de aquella plantilla siguen hoy con vida: José Juan Gutiérrez, Santi González, Juan Padrón, Manolín Jiménez y José Manuel Delgado Tosco. Los dos primeros, aprovechando su presencia en los actos de homenaje de ayer, evocaron recuerdos de aquella mágica campaña 60/61.

“Todas las pelotas al Flaco”, asegura Santi que ordenó Heriberto Herrera en los días previos al partido decisivo de Almendralejo porque “la aguantaba bien”. Fue un partido duro, pero que saldó con el resultado necesario para que comenzaran los festejos. “Primero pasamos por Madrid, por el Hogar Canario, y allí nos hicieron una comida que ya salimos medio tocados”, relata sonriente.

La llegada a la Isla fue “impresionante” por la cantidad de gente que esperaba en Los Rodeos. “Hasta mi madre, que ni sé cómo consiguió llegar”, apunta un Santi que asegura que “en la carretera del norte (no existía la autopista) no quedó un alma que no se asomara a saludar al equipo. Fue maravilloso”.

El descubridor de jugadores como Meneses, Toño o Lolín ha echado de menos “un homenaje antes de esta fecha” para aquellos primeros protagonistas del salto de categoría. Lo mismo piensa José Juan, que considera “muy bonito que se sigan acordando de aquellos jugadores después de 60 años”, aunque es “ahora afortunadamente” cuando el Tenerife empieza a dar valor a su historia “con motivo del centenario”, algo que considera “importante”.

“Fue un hito en la isla, pero es que se desplazaron los medios de comunicación y muchos aficionados a Extremadura. Son cosas que uno nunca olvida”, aporta el veterano exjugador blanquiazul que está a punto de cumplir los 80 años. “La pena es que se nos han ido grandes compañeros recientemente”, quiso recordar.