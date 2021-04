Luis Miguel Ramis centró su comparecencia en el disgusto de la lesión de Zarfino, aún sin conocer al detalle el alcance de la misma. “Parece una lesión grave, una fractura (luego descartada). Estamos desolados y tristes porque estas cosas pasen, pero en el fútbol profesional es raro que no aparezca una lesión grave. Tenemos que arroparlo, que sienta nuestro aliento para que esté cuanto antes con el equipo, disfrutando de lo que sabe hacer. Cambiaría este punto porque Zarfino estaría bien. Nos ha salido muy caro”, dijo. Más adelante se refirió de nuevo a la plaga de lesiones que asola al equipo. “No han sido unas semanas buenas, se han acumulado los problemas pero este es un grupo de guerreros que lo dan todo y sabe qué hacer en cada partido. En cuanto a comportamiento y actitud son muy buenos. Lo que nos preocupa es lo de Zarfino”, repitió.

Ramis analizó el partido. “Nuestro trabajo de contención ha sido bueno. No nos han generado ocasiones pero nos ha faltado precisión en ataque en los últimos metros. No hemos encontrado portería. Entendíamos que Apeh podía correr al espacio porque el partido se iba a poner así. Sabíamos que no iba a haber muchas oportunidades, trabajaremos para tener acierto en los metros finales”. El entrenador blanquiazul aceptó que el equipo había estado mejor antes del descanso. “Puede ser que hayamos sido algo más fluidos en la primera parte, circulábamos con más tranquilidad y orden. Entendíamos que íbamos a perder más el control en la segunda parte por la necesidad de ir arriba del rival. Tratamos de encontrar situaciones de gol por verticalidad más que por control”, valoró.

El técnico explicó la salida del campo de Valera. “Venía con dificultades porque se había torcido el tobillo en la primera parte y sabíamos que iba a ir a menos. Los delanteros estaban desgastados y perdimos frescura, queríamos encontrar espacios porque el rival iba arriba. Hemos llegado a las inmediaciones de su área pero no encontramos al compañero en su último pase”, expuso.

Cuando le pidieron una valoración sobre la actuación de Kakabadze a pie cambiado, Ramis defendió su calidad. “Ha hecho un buen partido, ha estado solvente y progresado hacia campo rival, sabíamos que era de garantías. Pomares no había entrenado ningún día. Otar se ha comportado bien y veremos si podemos tener a Pomares de aquí al miércoles”, dijo.

Recuperado el hilo de las ausencias, sin Javi Alonso ni Folch, preocupa la situación de Sergio González. “Tenemos cuatro medios centros más las posibilidades de Alberto y Zarfino pero ahora no podemos contar con él. Todos saben lo que tienen que hacer, esperamos recuperar pronto a Folch y lo de Sergio son problemas en los gemelos producto del cansancio. Pero este equipo está preparado para solventar lo que vaya ocurriendo”, aseguró.

Pese a no irse contento, Ramis valoró el empate. “Sumar es positivo porque el rival no suma y mantenemos la distancia. Cada punto es muy caro a estas alturas, pocos equipos lograrán varias victorias seguidas porque todo el mundo se juega mucho. Queríamos ganar fuera de casa, hemos tenido oportunidades pero no hemos acertado. Tenemos 45 puntos y estamos cerca del primer objetivo; el miércoles volveremos a competir como lo hace este equipo. Intentamos todo”, aseguró el entrenador, que ve la botella medio llena. “El equipo trabaja muy bien los partidos. Que le cuenten a los equipos de abajo lo que cueste salir de ahí y llevan tantas jornadas. Hacemos un esfuerzo grande, buenos cimientos, y hemos salido pero nos ha costado muchísimo. Cada punto es oro, sumar tres es la leche y buscamos afrontar la recta final con tranquilidad. Hay que darle valor a todo lo que hacen los jugadores”, terminó.

“Al Tenerife cuesta hacerle ocasiones”

Luis Carrión, técnico del Cartagena, considera que su equipo siempre tuvo controlado el partido, a pesar de las opciones de marcar que tuvo el Tenerife, en especial antes del intermedio. “Ha sido un partido muy igualado”, dijo antes de referirse a la respuesta blanquazul. “Han defendido con dos líneas de cuatro muy juntas, esperaban para salir a la contra como sabíamos. Hemos llevado bien el balón por fuera para centrar y crear ocasiones de gol pero es difícil porque sus centrales son grandes”. Carrión entiende que el equipo de Ramis generó “peligro en alguna contra. En la segunda parte ha estado el partido más igualado, pero hemos estado espesos. Hemos tenido alguna ocasión, pero al Tenerife cuesta hacerles ocasiones de gol, ha sido un partido cerrado, como todos los que plantea el Tenerife, por dentro no había espacios”. Finalmente, lamentó el resultado, que a su equipo también le resulta insuficiente. “No estamos contentos porque no hemos ganado”, señaló.