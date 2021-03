Pepe Mel se marchó satisfecho del Heliodoro. Pese a lograr solo uno de los tres puntos en litigio, el técnico de la UD Las Palmas se quedaba anoche con la imagen global de su equipo. “El equipo estuvo bien, dio la cara, trató de jugar al fútbol y tuvo personalidad. Nos mermó mucho el problema físico de Javi Castellano en los últimos minutos, porque es como si estuviéramos con uno menos. Debemos estar contentos con el trabajo de la gente”, argumentó en sala de prensa en técnico madrileño.

Admitió también Mel que el duelo se le puso “difícil con el marcador en contra” tras un gol que consideró a apuntar en el debe amarillo. “Es un error nuestro, pero un error en el que trabajamos toda la semana para que no sucediera, sabiendo que la ponen en carrera. Pero nos cogieron la espalda y fue un gol evitable”, se lamentó el técnico de la UD, si bien a continuación le quitó hierro al asunto al puntualizar que “en el fútbol, si no hay fallos, no hay goles”.

Mel destacó que “al final del primer tiempo” su equipo “acorraló al Tenerife”, sabiendo contener el juego “muy físico y directo” de los blanquiazules. “Mientras ellos nos generaron problemas con el balón parado y peinando hacia atrás, nosotros intentamos triangular y tener el balón”, añadió. A título particular elogió a Sergio Ruiz, “no solo por el gol, sino porque aporta más cosas”.