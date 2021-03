Así lo ven los 10 entrenadores de los equipos del subgrupo de Tercera División de Tenerife. No está, por razones obvias, Leandro Cabrera, técnico del Tenerife B.

Willy Barroso (Buzanada)

“Es un derbi como el de la primera vuelta, descafeinado, sin la salsa del fútbol que son las dos aficiones, el ambiente el pique durante la semana y muy frío en cuanto al antes, durante y el después del partido. En este tipo de partido hablar de favoritos es cometer un error. Se va a decidir siempre por pequeños detalles y si te pones por delante, pues mejor. El Tenerife con la llegada de Ramis ha mejorado mucho en la faceta defensiva, encaja poco y si se adelanta, es un equipo complicado de remontarle, por ahí le veo ligeramente favorito, esa me parece la clave. Las Palmas es más ofensivo descuida mucho atrás y su salida de balón no suele ser limpia, eso lo debe de aprovechar el Tenerife”.

Rayco García (At. Tacoronte)

“Los derbis no suelen reflejar las dinámicas de cada equipo. Será un partido muy igualado marcado por detalles. Ambos equipos darán prioridad a no cometer errores, aunque siempre las prisas te obligan a perder la posición en el campo y dejas espacios que te puedan pasar factura. El Tenerife como local y por cómo viene compitiendo en casa creo que es favorito. Desde una estructura sólida busca tener argumentos y opciones en ataque para hacer daño a sus rivales. Las Palmas busca más un fútbol combinativo”.

Yurguen Hernández (Mensajero)

“Para los canarios es un partido especial, son de los encuentros que estás esperando todo el año para verlo, es una pena que no se pueda estar en el Estadio para vivirlo con las dos aficiones, esta temporada como ocurrió en la primera vuelta es un derbi atípico, sin público, aunque será de mucha rivalidad. La clasificación en este tipo de partido poco importa, se decidirá por detalles. Favorito no suele haber. Es verdad que el Tenerife llega con mejor dinámica, pero el que no haya público hace que sea más igualado. El Tenerife comete menos errores en el campo, pero es un partido muy abierto”.

Jorge Muñoz (At. Paso)

”Que jueguen Tenerife y Las Palmas es una buena noticia para el fútbol canario, lo mejor sería que se jugará en Primera, y a pedir más que fuera con sus aficionados en el Estadio. Esto lo deja un poco descafeinado, pero saber que se ven las caras, es saber que es nuestra gran fiesta del fútbol. Lo veo muy igualado, no veo a ninguno de los dos saliendo como favorito, los dos están diferenciados en la tabla por un punto y están en una posición intermedia, el que gane puede seguir mirando hacia arriba, el que salga triunfador tendrá el derecho a soñar con metas muy altas”.

Carli Perdomo (Ibarra)

“Es un partido especial, donde conviven muchas emociones, creo que el que las controle mejor tiene una ligera ventaja, espero un partido igualado y muy táctico y con poco fútbol, por lo mucho que se juegan. Yo no veo a ningún equipo favorito, este tipo de derbis, suelen ser muy igualados y se decidirá por detalles. En los anteriores había una pequeña ventaja por el público, pero al no existir aficionados en el campo, se iguala”.

José Juan Almeida (Tenisca)

El derbi es el partido del año, la pena es que no sea con público, donde las dos aficiones le dan un colorido especial. Pero será un partido especial, aunque a veces los entrenadores digamos que solo están en juego tres puntos, no es así, este es el partido que quiere y gusta ver a los canarios. En un derbi no hay favoritos, en un vestuarios no se habla de favoritos, los aficionados pueden ver mejor a uno, o a otro, quizás el jugar en casa el Tenerife pueda que salga con ligera ventaja, pero sin publico las fuerzas se igualan, el que cometa menos errores y juegue muy centrado, tendrá mucho ganado”.

Adonay Martín (Vera)

“Puede parecer muy igualado viendo la clasificación, pero en estos partidos se iguala todo mucho más, y sobre todo porque sin público, parece un derbi descafeinado. El Tenerife llega algo mejor, por su dinámica de resultados, de juego, de bloque, de solidez, el equipo de Ramis trabaja bien los partidos, para ganarlos en los 90 minutos, al contrario de Las Palmas, que sale con un plan de juego diferente y cuando no le sale bien se desespera. Les están costando cerrar los partidos, pero es un equipo capaz de lo mejor y lo peor y en este tipo de choques, si le sale bien, te da un susto. Yo creo que el Tenerife es favorito”.

Rubén García (Sta. Úrsula)

“Llega en un momento de igualdad, con ambos en la zona media de la tabla, algo lejos de los puestos de playoff. Sin embargo el equipo que consiga ganar saldrá muy reforzado y con muchos puntos para el final de temporada aún en juego. Favorito, el Tenerife, que juega de local y ha conseguido ser un equipo con solidez defensiva, recibe pocos goles y eso le puede dar ventaja. Las Palmas tiene una plantilla con mucha calidad y más canarios con motivación para este partido. Se puede dar cualquier resultado y los detalles pueden ser determinantes”.

Patricio de Ara (Victoria)

“Dentro de la igualdad que siempre se da en estos tipos de derbis, ambos vienen con dinámicas parecidas, quizás en los dos últimos partidos, el Tenerife estuvo menor, que Las Palmas que viene de perder los dos. El Tenerife domina más los registros del juego, mucho mejor que los amarillos, aunque a los de Ramis le sigue costando bastante el juego posicional, si es cierto que ha ganado en solidez defensiva y se ha enriquecido muchísimo en la estrategia. El Tenerife tiene más frescura y juega más junto. En cuanto a favorito, aunque veo un partido cerrado y sin muchas ocasiones de gol. El Tenerife tiene una ligera ventaja, y en un resultado con pocos goles”.

Juan Jesús Alonso (Güímar)

“Es un encuentro especial, muy bonito de vivirlo, aquí se reúnen la pasión, los sentimientos, es un choque donde las aficiones les gusta vivirlo, pero sin público en el Estadio, será algo raro. Creo que hablar de favoritos en un derbi, es complicado, en este tipo de partido, suele ser muy igualado. El que cometa menos suele tener más cerca la victoria. Si miramos la marcha de los últimos meses, con la llegada de Ramis, el Tenerife ha mejorado mucho, sobre todo la faceta defensiva, con una idea clara a donde quiere llevar los partidos. Las Palmas es un equipo irregular, pero al final en estos tipos de partidos, hablar de favoritos es complicado, lo que sí está claro que el equipo que salga derrotado, le pude cambiar la dinámica sin duda”.