El factor cancha, una opción muy real para el Lenovo Tenerife

El mayúsculo esfuerzo realizado el miércoles contra el Unicaja le otorgó al Lenovo Tenerife un premio inmediato en forma de agónica victoria con la que los de Txusa Vidorreta se desquitan en parte de la derrota del domingo en Belgrado con motivo de la Final Four de la BCL. El vencer al que hasta ahora era colíder hace que su clasificación para el playoff sea más que virtual -se certificaría con un triunfo en Lugo o bien con una derrota del Baskonia-, y la vez aviva ostensiblemente la posibilidad de los canaristas de acabar la fase regular entre los cuatro primeros, y contar, de esta forma, con el factor cancha a favor en la eliminatoria de cuartos de final.

A tres jornadas para la conclusión de la citada liga regular las cuentas, con hasta cinco equipos optando todavía a la tercera y cuarta plazas, parecen harto complicadas. Pero a la vez son muy sencillas para el CB Canarias: si los de Txus Vidorreta ganan a Breogán, Joventut y Manresa tendrán el factor cancha a favor en los cuartos de final, ya sea solo por detrás de Madrid y Unicaja, o bien como cuartos clasificados, la posición en estos momentos de los aurinegros.

Pese a su evidente estado de euforia tras vencer al Unicaja en el Santiago Martín, Txus Vidorreta daba como casi imposible el mejorar su actual posición liguera. Pero lo cierto es que desbancar al Barça del tercer escalón liguero no parece una quimera si el conjunto lagunero hace su parte del trabajo pese a tener un partido y average de desventaja. Y es que con la derrota de este jueves ante el Olympiakos el conjunto de Roger Grimau ve como se le complica el calendario doméstico si no desea distracciones de cara a plantarse en la Final Four de la Euroliga.

El Barça recibe el domingo al Granca, sabedor de tener que gastar lo justo para llegar en condiciones a su quinto y definitivo encuentro, a jugar el martes 7, frente al Oly. Pero es que menos de 48 horas después -el jueves 9- de jugarse a todo o nada su supervivencia continental, el cuadro culé recibe a un Unicaja que apurará sus opciones de acabar líder. Además, los de Roger Grimau cerrarán la fase regular, el domingo 12, visitando a un Bilbao que quizá necesite de la victoria para asegurarse plaza en la próxima edición de la BCL.

Pero al margen de pensar en cuitas mayores, el CB Canarias debe poner más de un sentido en los empates sencillos y múltiples en su reto de conservar la condición de cabeza de serie o, en su defecto, ser quinto, lo que sobre el papel le llevaría a evitar en cuartos a los tres grandes: Madrid, Unicaja y Barça. En las igualadas simples los aurinegros saldrían beneficiados con el Gran Canaria (2-0), el Baskonia (1-1) y con el Manresa si pierden (única opción de que ambos acaben igualados) pero salvan el +3 con el que salieron airosos en el Nou Congost (73-76).

Pero la igualdad existente en la zona noble invita a pensar a que más de dos equipos concluirán la jornada 34 con el mismo número de victorias. Así, en el triple empate actual con Gran Canaria y Murcia salen airosos los laguneros gracias a su balance entre ellos de 3-1 frente al 2-2 de los pimentoneros y el 1-3 de los claretianos.

Otra combinación posible es la de un cuádruple empate que añada al Valencia. Tal y como se dio, por ejemplo, al final de la pasada jornada. De esa paridad saldrían primeros los taronjas, siendo segundo el Canarias por delante de Gran Canaria y Murcia. En este sentido, la presencia del Valencia o del Barça, con los que el Lenovo perdió sus dos choques, lastra las opciones aurinegras de tener el factor cancha.

Incluso en una vuelta de tuerca más no sería descabellado pensar en un quíntuple empate con todos los equipos citados. Y ahí podrían no salir nada beneficiados los laguneros. De la liguilla resultante el Valencia tendría seis victorias, y la segunda plaza iría a manos del Barça si le gana el domingo al Granca o, en su defecto, pierde por menos de 10 puntos. En esa situación (derrota del Dreamland en el Palau) el Canarias (3-5) estaría por detrás del Barça (5-3), aunque por delante de los claretianos (3-5) y del Murcia (3-5). Pero si son los claretianos los que vencen en cancha culé los canaristas caerían hasta el fondo de esa miniliga.

Mirando hacia abajo, y si al CB Canarias se le atragantan estas tres jornadas finales, también hay un caso nada enrevesado de un posible triple empate a 20 victorias con Manresa y Baskonia. Ahí se produciría una igualada a dos triunfos de cada uno de los implicados, escenario en el que los de Txus Vidorreta podrían permitirse perder en la jornada final contra el BAXI por hasta nueve puntos. Infinidad de cábalas que se acaban para los canaristas se acabarían, en buena medida, ganando sus tres siguientes duelos.