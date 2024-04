Lenovo Tenerife-Bilbao Basket, duelo de rachas

Lenovo Tenerife-Bilbao Basket. Quinto clasificado, con 18 victorias, contra undécimo, con 13. Visto así, suena a duelo desigual. Pero las apariencias engañan. De hecho, son los únicos que lo ganaron todo en las cuatro últimas jornadas de la Liga Endesa. Ni Unicaja, ni Real Madrid, ni Barcelona. En ese tramo, ninguno presenta los números de los dos conjuntos que se enfrentan este sábado en el pabellón Santiago Martín (19:45).

E lCanarias no pierde en la competición doméstica desde el 10 de marzo, fecha en la que cayó en el WiZink Center. A partir de ahí, ganó en Andorra, se llevó el derbi en casa, cumplió en Palencia y evitó la sorpresa frente al Girona. Pero la suya no es una serie positiva aislada. Su balance es de nueve triunfos en lo que va de segunda vuelta. Solo cedió frente al Barça y el Real Madrid. De resto, ni un fallo.

El Surne Bilbao está en su mejor etapa del curso. Hasta ahora no había enlazado cuatro partidos ganados. Aprovechó un doble compromiso en cancha propia para imponerse al Joventut y al Baskonia. Luego venció en Lugo, al Breogán, y amplió su momento óptimo con un 81-71 al Gran Canaria. Esta carrerilla le ha permitido instalarse en la zona media de la tabla. Se encuentra a tres victorias del equipo que ocupa el último puesto de la zona del playoff por el título, el BAXI, y ya no cuenta como sufridor por la permanencia.

En los dos últimos partidos brilló el escolta estadounidense Keith Hornsby, con 22 y 21 puntos. En el anterior, el pívot británico Sacha Killeya-Jones destacó con 22, y en el inicio de la racha fue el estonio Kristian Kullamae el que anotó más que nadie (17). También han tirado del carro el pívot islandés Tryggvi Hlinason, el mejor valorado en el partido con el Joventut, y el base con pasaporte bosnio Alex Renfroe, MVP en el duelo posterior con el Baskonia. Son ejemplos que ponen de manifiesto la variedad de recursos y el óptimo estado de forma de la mayoría de jugadores del adversario.

El Lenovo no se queda atrás. Ni mucho menos. Precisamente, su fuerte está en los relevos de sus referentes. Un día Shermadini, otro Huertas, si no, Guy... Los 34 puntos del jugador de Indiana, el pasado miércoles en la cancha del Tofas Bursa, no fueron suficientes para que el Canarias resolviera por la vía rápida su pase a la final a cuatro de la Champions League. A los aurinegros se les acumula el trabajo. Este sábado en la Liga Endesa ante el Bilbao y cuatro días más tarde, contra el rival turco, también en el Santiago Martín, con el billete para la cita de Belgrado en juego. Nada nuevo para un equipo habituado a llegar lejos en tres competiciones, sumando la Copa.

Los de Vidorreta no desvían el foco y centran sus esfuerzos en derrotar primero al Bilbao para seguir ganando terreno hacia su participación en las eliminatorias por el título, un objetivo que no es matemático –quedan seis jornadas– pero que los aurinegros tienen al alcance de su mano. Es más, el reto consiste en adelantar al UCAM para llegar al playoff como cabeza de serie. Los murcianos reciben al colista. Conviene no pinchar ante el Bilbao.