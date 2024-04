Guy no le basta al Lenovo Tenerife para sentenciar al Tofas

Con Kyle Guy solo no es suficiente. Ni sus 17 puntos en el primer cuarto, ni su aparición cuando peor lo pasaba su equipo (65-53) entre el final del tercer cuarto y el inicio del último (acabó con 34 tantos) bastaron para que el Lenovo Tenerife diera cuenta de un Tofas Bursa (90-81) superior desde el segundo cuarto y que supo sacar los colores al cuadro de Txus Vidorreta. Lo hicieron los otomanos enseñando las costuras de los laguneros en el balance defensivo (26 puntos a la carrera) y también con la calidad individual de Homesley y O'Brien (26 y 21 puntos respectivamente).

Pero al margen del acierto de algunos primeros espadas de los turcos (con cuatro parciales claves de 13-5 y 14-3 antes del descanso; 13-4 en el tercer periodo, y uno definitivo de 14-2), el CB Canarias se vio penalizado por la nula aportación de buena parte de sus principales referentes. Así, Huertas, lastrado por las faltas y las pérdidas, acabó con cinco puntos y seis asistencias, mientras que Shermadini solo pudo realizar dos tiros de campo para finalizar con cuatro tantos. Además, entre los dos ala pivots la aportación se resumió a los cinco puntos de Doornekamp. Pobre versión que el cuadro isleño debe variar de formar radical la próxima semana si quiere estar en la Final Four de Belgrado.

Al contrario que en el primer duelo del cruce, Marce Huertas no se sintió nada cómodo por la férrea defensa de los otomanos, por lo que no apenas pudo anotar ni tampoco distribuir (dos pérdidas). Con el paulista atado en corto y pese a tener detrás algunos problemas para evitar ser penalizado desde las esquinas, fue Kyle Guy el que asumió la responsabilidad. Con la cuota que le correspondía en este choque, y con la que no tuvo hace una semana.

El de Indiana anotó desde fuera hasta en tres ocasiones, también hacia dentro por la izquierda, e incluso, cuando su cuarto triple no tocó ni aro, el rebote lo rebañó Doornekamp para el 10-15. Siguió a lo suyo el escolta, que abrió aún más su abanico de producción con cuatro tiros libres seguidos que dispararon al Canarias hasta el 12-21 con 17 puntos del exterior estadounidense. Tuvo ahí en su mano el cuadro lagunero poner tierra de por medio, pero erró hasta cuatro triples seguidos.

Esa serie de fallos dio aire al Tofas, que entre su buena mano (3/4 en triples) y un par de acciones corriendo se fue metiendo en partido poco a poco (17-21). Huertas, con un triple tras rebote ofensivo; y Shermadini, con un gancho, parecieron devolver a la normalidad a los aurinegros (19-26, 10'). Pero ahí el cuadro turco sacó punta de la movilidad de Sakic al cinco, y también se aprovechó de otro carrusel de desaciertos en el tiro de los laguneros, que también regalaron un ataque en medio campo para culminar un parcial de 13-5 que dejó el electrónico en un 25-26.

Sobrevivió el Lenovo Tenerife con un par de conexiones entre Huertas y Guerra (27-30, 14'), pero lejos de recuperar la fluidez del inicio, y sin noticias positivas de un Guy que empezó a fallar todo lo que no había fallado de inicio, el Tofas siguió corriendo (10 puntos al contraataque en menos de 15 minutos) para darle la vuelta al marcador (32-30).

Totalmente errático en el tiro, el Canarias solo contó con la aportación de un triple de Doornekamp (34-33) para enmendar algo un 1/12 tras el arranque fulgurante (3/3) de Guy. Cortada de cuajo la alternativa de Guy, el Tofas invitó a Huertas a lanzar desde el perímetro, pero el brasileño mostró su versión más errática. Sin acierto delante y ya sin apenas segundas opciones, los de Vidorreta tampoco fueron sólidos detrás, permitiendo, por ejemplo, tres palmeos de Wiley en la misma jugada. El equipo tinerfeño había recibido otro preocupante parcial, esta vez de 14-3 para dejarlo con un preocupante 41-33.

Una penetración de Fitipaldo y tres libres de Guy (sus tres únicos en el este segundo cuarto) el Lenovo pareció minimizar daños (41-38), pero una mala defensa de Fitipaldo y Abroimaitis dejó a los canaristas cinco abajo al intermedio (43-38). Como en el Santiago Martín el Tofas parecía tener controlado el ritmo del duelo, con 14 puntos producidos ya a la contra, faceta en la que el cuadro isleño no había sido capaz de sumar un solo tanto.

Pintó mal el arranque del tercer acto, no tanto por la continuación de errores ofensivos, sino porque Huertas se metió en tres faltas (no lo era la tercera) en apenas dos minutos (47-38). En un momento más que delicado el Canarias volvió a insistir en el rebote ofensivo y empezó a correr (triple de Sastre y mate de Guy) para el 47-45.

Pero lejos de culminar el cambio de tendencia, el cuadro isleño no mantuvo su acierto ofensivo y además se topó con sendos arreones de O'Brien y Homesley. Primero el ala pívot anotó siete puntos seguidos (54-49), mientras que a continuación el escolta sumó otros nueve, tanto a la carrera como desde el perímetro y también en el tiro libre. Sin la aportación de Guy (él y Cook hicieron agua en sendos triples) ni poder conectar en ventaja con Shermadini (encimado a veces por hasta tres jugadores), el Lenovo se vio 12 abajo (65-53).

Al obligado tiempo muerto de Vidorreta respondieron Fitipaldo con un triple y Guy con una penetración (65-58), pero de nuevo le faltó continuidad a los laguneros en ambos lados de la cancha (68-58). Lo intentó otra vez Guy con ocho puntos seguidos para el 70-66, dejando la sensación de que el Lenovo podía pelear por la victoria.

Una vez más, sin embargo, el Canarias no estuvo a la altura, se atascó delante (con Guy cerrado por ayudas lejos el aro), encajó tres triples seguidos (dos de ellos de un Homesley en trance) y se vio casi sin opciones tras otro parcial demoledor, esta vez de 14-2, culminado con una técnica a Vidorreta para el 84-68 a cinco minutos del final.

Ahí el Lenovo Tenerife, totalmente impotente, dio por perdido el duelo (hubo minutos para Vicedo, Diop y López) y se resignó a pensar, con una pobre imagen final -aunque logrando al menos maquillar el resultado-, en el partido del desempate. Un choque que deberá ser bien distinto al de este miércoles para que el equipo canarista sueñe con su tercer título continental.