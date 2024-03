Fitipaldo: «La diferencia de puntos es grande, pero iremos a por ella»

El base uruguayo del Lenovo Tenerife, Bruno Fitipaldo, reconoció ayer que son conscientes de la dificultad del encuentro de mañana ante el Hapoel Jerusalem, porque el rival es «un buen equipo y la diferencia de puntos [para recuperar el average] es grande», pero que deben «ir a por ello».

En el partido jugado el 7 de febrero el Hapoel Jerusalem se impuso al Lenovo Tenerife 85-61, y ayer Fitipaldo indicó que, a pesar de esa distancia de puntos, el equipo tinerfeño intentará «ganar o empatar esa diferencia», para mantener intactas «las aspiraciones de ser primeros». Para ello, según especificó, lo mejor es ir «minuto a minuto y cuarto a cuarto». «Ellos son un buen equipo y la diferencia es grande, pero hasta que la realidad no demuestre lo contrario, vamos a intentarlo», añadió sobre su propósito de cara a mañana.

El jugador uruguayo consideró que «siguiendo el plan de juego y estando agresivos», el equipo aurinegro puede tener opciones en su reto. «Creo que es lo que pasó en el otro partido, que la agresividad de ellos fue mucho mayor que la nuestra», dijo Fitipaldo. Sobre el citado choque de la primera vuelta el director de juego canarista también reconoció que él y sus compañeros no se sintieron «nada bien». «Fue un día raro, ya que no solemos hacer ese tipo de encuentros; no logramos competir», añadió.

El Hapoel Jerusalem, dijo, posee «focos claros de anotación y de generación», y el Lenovo tiene «que tratar de pararlos». «En Belgrado no lo pudimos hacer y al final acabaron anotando todos los jugadores, los principales y los secundarios. Hay que controlarlos porque hicieron muchos puntos», argumentó el sudamericano, que de forma pormenorizada señala al base Speedy Smith, «uno de sus hombres claves». «Casi todo el juego ofensivo empieza por un par de jugadores, y uno de ellos es Smith; será uno de mis trabajos, aunque la defensa debe ser colectiva», avisó. Con todo, Fitipaldo ve en el cuadro israelí «a un claro candidato al título», tanto «por lo que hicieron el año pasado» como por «sus refuerzos que le han permitido ser una plantilla más larga y más sólida». «Sin duda que, pese a no jugar en casa, son uno de los candidatos», reiteró.

También admitió el de Montevideo que a los jugadores que han disputado la Ventana FIBA les ha costado volver a la rutina del club. «Las distintas dinámicas, los viajes tan largos con unas condiciones que no son las mejores, y los entrenos a otro ritmo hacen que el regreso siempre sea complicado. El otro día nos costó un poco, pero sacamos una victoria que es muy importante para volver bien a la competición», especificó, con el añadido de que Fitipaldo saldó «con dos triunfos» sus duelos con su selección nacional.