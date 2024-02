Nico Richotti: «Me costará disfrutar de ese momento; estaré muy nervioso»

¿Qué supone para usted que retiren su dorsal?

Un honor. Es el detalle más grande que puede tener un equipo con un jugador, porque significa que es algo para siempre. Me pone la piel de gallina solo con pensarlo, y muchas veces me pregunto si realmente soy merecedor de él.

¿Se da cuenta de que solo usted y otra persona, Richy Betencourt, y este a título póstumo, van a tener retirado su número en la historia del CB Canarias?

Sí, sí. Por ahí va los tiros. Sé de la magnitud del detalle y del homenaje. En mi paso por el club lo he intentado dejarlo todo para crecer y que el equipo gane, dando buena imagen tanto dentro como fuera de la pista, pero uno nunca se imagina que esto llegara tan lejos. Estoy muy agradecido.

¿Por qué elige la camiseta con el Teide de fondo?

Sin lugar a dudas porque es la más representativa de nosotros, de la Isla, de Tenerife... A nivel estético es el que más me gustó a lo largo de mi carrera.

Habla como si ya fuera un tinerfeño más...

¿Cómo no? La verdad que yo me identifico muchísimo con la Isla, para mí es como mi segunda casa. Es el sitio donde elegí vivir y donde siempre me han tratado muy bien, tanto la gente del club, los aficionados, la gente de la Isla...

Paradójicamente ha elegido la camiseta del año que menos juega con el CB Canarias por culpa de una lesión de rodilla...

Sí, es verdad... También tiene su lado negativo, pero a nivel de detalles, y por el hecho de ganar la primera Copa Intercontinental, me quedo con esa.

Según se deduce de las reservas de ayer, la venta de la edición especial de su camiseta va a ser muy elevada. ¿Le haría ilusión de que fuera él modelo más vendido en la historia del club?

¡Jajaja! No lo sé, pero estaría bueno que se diera el caso. Al final es algo anecdótico. Sé que en su momento a la gente le gustó mucho la camiseta, y que ahora había muchos aficionados esperando a que llegara este momento. Será un marco increíble.

¿Se compromete a firmar todas y cada una de las camisetas que se vendan con su número?

Claro, claro. Las que hagan falta. Eso para mí nunca ha sido un problema y siempre lo he hecho con muchísimo cariño.

¿Cómo se imagina ese 24 de marzo?

Con muchos nervios, sinceramente. Sé que me va a costar disfrutar de ese momento, porque para este tipo de cosas me pongo muy nervioso, sé que me voy a emocionar... Tener a todos los míos ahí será muy emotivo... Espero poderlo disfrutar porque el homenaje es lo que requiere.

No estará solo...

Así es. Vienen de Argentina mis padres y solo faltará una hermana que no puede venir. También mis sobrinos, amigos, algún que otro exjugador, compañeros, estarán aquí mi mujer y mi hija... Tengo ganas de que llegue el día porque será un momento único en la vida. Espero ver el pabellón lleno.

Al margen del homenaje, sigue ligado al club como Embajador. ¿Le veremos algún día en las labores de entrenador?

No, no. La verdad que el convertirme en entrenador nunca me llamó la atención, y ahora sigo firme en ello. Además de ser Embajador también trato de echar una mano a Aniano en lo que pueda, como siguiendo la cantera, viendo otras ligas... Eso me mantiene ocupado.