«Jugamos a baloncesto, el físico no puede obsesionarnos»

Ya Txus Vidorreta ha calificado la 21/22 como la mejor temporada del CB Canarias en toda su historia. ¿Está de acuerdo?

Llevamos unas últimas temporadas extraordinarias, y esta en concreto es muy buena e histórica porque hemos vuelto a ganar un título. Optar a luchar por títulos no es fácil, y conseguirlos, menos todavía. Nosotros hemos repetido el de la Champions y eso además nos abre las puertas de jugar la Copa Intercontinental.

Sin tener en cuenta ese título, ¿qué fue lo mejor del equipo este año?

La unidad que siempre hubo en el grupo y en todo el staff técnico, porque pasamos momentos complicados, sobre todo en diciembre con el covid, para luego retomar la competición con una eliminatoria dura ante el Pinar. El grupo se mostró muy unido.

¿Y qué pudo faltar?

Haber tenido algunos días más de descanso tras la Final Four. El calendario se tuvo que comprimir, pero no tiene sentido que tras acabar la fase regular estuviéramos 12 días sin competir antes del playoff. Quizá ese margen nos hubiera permitido afrontar el partido de Baskonia de otra manera y quizá habríamos acabado la fase regular entre los cuatro primeros.

Después de estos años, ¿ha tocado techo ya el equipo?

El equipo no lo sé, pero el club sí lo está tocando. Tenemos que volver al número de abonados que había antes de la pandemia para poder mejorar nuestros ingresos tras dos años de pérdidas económicas. Cosas así son necesarias para mantener las expectativas, y tampoco tenemos mucho más margen económico de crecimiento. Por eso no paramos de trabajar para maquinar alternativas que nos permitan seguir en la actual situación. Estamos en una Isla y eso condiciona. Por ejemplo, este año hemos gastado más en viajes que hace dos temporadas porque se han incrementado los costes de todo; y eso es algo que no se ve.

No es cuestión de tener una rotación larga, sino una plantilla preparada para ayudar en el momento necesario

Se había hablado de que apenas habría cambios, pero ya son cuatro las salidas confirmadas. ¿Son más de las esperadas inicialmente?

No, la columna vertebral se mantiene, ya que tenemos actualmente ocho jugadores en plantilla. Si estos ocho siguen pues habrá que retocar el equipo para volver a hacer una plantilla competitiva. Eso es lo realmente importante. Más que los nombres individuales, crear un colectivo que te haga ser fuerte.

De los que han salido, ¿se puede calificar lo de Sean Smith como una apuesta fallida?

Nunca puede haber una apuesta fallida cuando cumples los objetivos colectivos. Y Sean nos ha dado siempre una calidad y capacidad de mejora en el día a día para poder competir al máximo. Lamentablemente no jugó lo deseado, pero se lograron los objetivos deportivos y siempre mostró un buen comportamiento y profesionalidad con todo lo que ello supone.

¿Es consciente de que a la afición le costará digerir la baja de Sulejmanovic por la conexión que tenía con la grada?

Bueno. Hay que respetar y entender a los aficionados. Pero los equipos tenemos que tomar decisiones en base a ciertas condiciones y, sobre todo, cumplir normativas como en nuestro caso es la de los cupos. Siempre debes tomar alguna decisión que no gusta. A mí, por ejemplo, también me duele mucho la salida de Dejan Todorovic, que casi al llegar a la Isla se lesiona de gravedad, lo que me llevó a vivir varios días junto a él y que se generara una cercanía. Y lo mismo con Tobias.

El que se encuentra en medio es Kyle Wiltjer. ¿Qué opciones existen de que continúe en la Isla?

A Kyle le hemos pasado oferta de renovación. Él nos ha manifestado que quiere esperar, y nosotros, si podemos, trataremos de mantener ese contacto, pero si en algún momento sale una oportunidad, iremos a por ella.

¿Cuánto se esperará por él?

Pues supongo que hasta mediados de julio. A veces queremos correr mucho y tenerlo todo atado el 15 o 20 de junio. Ahora hay muchos fichajes en Euroliga y otros en ACB, pero creo que entre el 10 y 15 de julio comenzará el avance final.

Se ha hablado del supuesto deseo de salida de Bruno Fitipaldo. ¿Qué hay de ello?

Yo hablé con el jugador y nunca me manifestó nada de ello; y se habló con el agente y sabe que no existe cláusula de salida. No hay debate. Que su nombre haya salido en otro sitio para generar ciertas dudas, pues es una de esas variables intangibles en el mundo del deporte.

¿Y posibilidad real de que se marche algún otro con contrato?

Hay jugadores que todavía tienen cláusula de salida hasta una fecha determinada. Habrá que esperar a ver qué pasa con ellos.

Con las salidas se han marchado dos cupos que necesitan recuperar. ¿Se cubrirá con jugadores de primer nivel o de rotación?

Ahora tenemos tres primeros espadas de jugadores de formación, que son Sergio, Joan y Fran. Tendremos que estar atentos cuando finalice el tanteo para saber qué posibilidades se nos presentan y decidir si nos vamos a plantilla de 12 o 13.

El equipo no sé, pero el club sí está tocando techo; no tenemos mucho más margen de crecimiento económico

Uno de los cupos que precisamente se ha vinculado con el CB Canarias 22/23 es Jaime Fernández. ¿Cabría en la próxima plantilla?

Es un jugador que, si las condiciones se dieran, estudiaríamos la posibilidad de incorporarlo. Claro. Significaría hacernos con un jugador nacional de mucha calidad, como en un día hicimos con Bassas o San Miguel. Se contemplaría, pero no depende de nosotros.

¿Y con tantos partidos no es necesario irse sí o sí a plantilla de 13?

Sí, pero llevamos arrastrando un déficit económico desde hace año y medio por la pandemia y hay que equilibrar las cuentas. Si subimos el precio de los abonos o no traemos a mejores jugadores, no gusta, pero tenemos que convivir con la realidad. Hay que ver cómo se dan las circunstancias, porque el fichaje de Tobias Borg, por ejemplo, salió en septiembre. Primero la estructura básica, y después los complementos.

La plantilla por cantidad de encuentros, tiende a ser de 13, pero luego Vidorreta defiende rotación corta...

No es cuestión de no tener una rotación muy larga. Lo importante es tener una plantilla compensada y preparada, psicológica y físicamente, para que en el momento del año que haga falta sus integrantes ayuden al equipo a ganar partidos. Sin más. Y en eso es en lo que nosotros trabajamos. No cuenta cuántos minutos jugar, sino que en los que lo hagas puedas ayudar al equipo.

Con 12 o 13, ¿esta próxima plantilla será más o menos costosa que la última?

Estamos en los mismos números. Por haber ingresado menos últimamente y porque todo está más caro, nos encontramos limitados. Pero a la vez no estamos nada descontentos con el presupuesto que manejamos. Ahora toca, donde se pueda, invertir un poquito mejor. Incluido en aquello que tiene que ver con la preparación física y la parcela médica, algo que ayuda al rendimiento del jugador.

¿Es prioritario rejuvenecer la plantilla?

Con el estilo que tenemos de plantilla nos ha ido muy bien. No vamos a cambiar nuestra filosofía. El DNI nunca nos ha dado miedo, en parte porque pensamos que trabajamos de la mejor manera posible para ser competitivos.

¿Qué posibilidades de que uno de los fichajes sean Jonah Radebaugh?

Es un jugador que ha sido ofrecido, y que nos gustaría que formara parte de nuestro proyecto. A partir de ahí hay que ver si las condiciones se dan.

¿Qué deficiencias y necesidades más claras tiene ahora mismo la plantilla?

Hablar de deficiencias cuando se jugó Copa del Rey y playoff, y ganar Champions... Todos el mundo habla de que al equipo le falta físico, pero aún con esa carencia llevamos años compitiendo a alto nivel. A lo mejor meter tanto físico no sería tan bueno. Hay que retocar un poco y mejorar en este aspecto, pero somos un equipo que juega a baloncesto... y queremos seguir manteniendo esa filosofía que tiene Txus. No podemos obsesionarnos con el físico.

Ninguno de los que no sigue seguro ocupa ese puesto, pero ¿no le haría falta al equipo un tres alto titular o de muchos minutos? ¿Es una de las prioridades?

Más que prioridad sí es algo que tenemos en mente... pero todo va a depender de los jugadores de formación que tengamos, para luego ver dónde tenemos que gastar las licencias de extracomunitarios. En los últimos años no hemos utilizado las dos, pero a lo mejor esta temporada sí es necesario. Dependerá de cómo va encajando todo.