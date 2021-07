El canarista Marcelinho Huertas buscará esta tarde con su selección de Brasil la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hará el base paulista en un partido a cara o cruz ante Alemania, que ayer eliminó a Croacia (86-76) que no pudo hacer valer su condición de anfitrión en el Torneo Preolímpico que se celebra en Split.

En las semifinales, Brasil no pasó apuros para doblegar a México: 102-74. Huertas fue titular y estuvo en pista algo más de 15 minutos y medio, en los que anotó seis puntos (2/7 en triples), cogió dos rebotes y repartió tres asistencias. Por contra , no optará a la cita olímpica es otro canarista, Aaron Doornekamp, ya que anoche Canadá cayó ante la República Checa por 101-103 tras remontar un 88-91 a minuto y medio del final, y desperdiciar luego en la prórroga un 99-94. Aaron no jugó.

Se vincula a Sima

Mientras, el portal Basket Aurinegro informó ayer del interés del CB Canarias en el interior Yankuba Sima (2,11 metros y 24 años), que aún así posee contrato con el Manresa para el curso 21/22. Su condición de cupo podría hacerle apetecible, que ya al cuadro canaristas le encajaría un cinco más atlético que complemente a Shermadini y Guerra, ambos de un corte más ofensivo que defensivo.