Insistió hace semanas Félix Hernández, presidente del CB Canarias, en la necesidad de que hubiera de nuevo público este curso en los pabellones de la ACB como mejor argumento para el regreso a la normalidad en la temporada 21/22. Esa barrera se tumbó con los playoff, por lo que el panorama más cercano parece allanarse, una situación de vital importancia toda vez que el conjunto lagunero podría ejercer de anfitrión en la próxima Supercopa Endesa, a celebrar a mitad de septiembre. «La jugaremos por la clasificación, pero la ACB y la pandemia le deben una a la Isla», señaló ayer el dirigente canarista tras la recepción a su equipo en el Ayuntamiento de La Laguna. «En las conversaciones que el CSD ha tenido con la ACB nos ha dicho oficiosamente que el fútbol empezará en agosto, si la pandemia lo permite, con el 80 por ciento del aforo. Y por eso nos han comentado también que en el momento de la Supercopa podría haber entre un 75 y un 80 por ciento de afluencia en los pabellones», añadió el mandatario cestista.

Marcado el hipotético camino con la competición que abrirá el próximo ejercicio, Hernández también reveló que esas cifras, las de los tres cuartos del aforo del Santiago Martín, serán las que le sirvan como línea maestra para con sus aficionados. «La idea es que si se confirma esa asistencia entre un 70 y un 80 por ciento no hagamos campaña de abonados, solo renovación», apuntó el presidente canarista, para recordar que «el último año normal hubo 4.208 abonados», lo que supone algo más de las cuatro quintas partes de la capacidad total del recinto lagunero. «Si después esa cifra se va ampliando veríamos si se venderían abonos o entradas sueltas. Todo esto está todavía muy verde y creo que hasta que no estemos en agosto no se sabrá nada», puntualizó el dirigente aurinegro.

Cuestionado también por la situación de su equipo en las competiciones europeas, Hernández se mostró muy satisfecho «por repetir en la Champions, la que corresponde jugar por méritos», si bien también soltó algún dardo hacia la Euroliga. «Una temporada tan completa y exitosa solo está al alcance del Madrid y del Barça, y deportivamente nos sentimos un club de Euroliga. Sin embargo la ECA [entidad que gestiona la Euroliga y la Eurocup] ha decidido que esto sea solo una competición económica y política. El Granca quedó cuarto en su día y jugó Euroliga, pero ahora han cambiado las reglas del juego. Ya solo prima la invitación y que una liga tan importante como la española no tenga ningún representante por méritos deportivos, es para hacérselo mirar, ya que estamos hablando de algo clave para la esencia del deporte», argumentó Hernández en este sentido.