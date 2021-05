Guerra publicó ayer en sus redes sociales una carta de agradecimiento en el que califica como su «segundo día más importante» en su «carrera deportiva», solo superado cuando «hace cuatro temporadas» firmó «con el Canarias por primera vez». «Mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esto», escribió, antes de personalizar su mensaje. «A Félix y Aniano, por apostar por mi, y darme la oportunidad de pertenecer a esta entidad». También a «Txus por hacerme crecer cada año como jugador», una progresión que le ha permitido «saber lo que es vestir la camiseta de tu país». No se olvidó Guerra «del resto del staff» técnico, y de sus compañeros de vestuario, «que son los que en el día a día me ayudan y me apoyan cuando las cosas no salen como a uno le gustaría». Por último, el pívot recordó «a la afición» y su «apoyo pese a no tenerlos en el Santiago Martín».

El Lenovo Tenerife se asegura la continuidad de uno de los cupos más apetecibles de toda la Liga Endesa. Después de una temporada más que notable, Fran Guerra seguirá vistiendo la camiseta aurinegra tras anunciarse ayer el acuerdo de renovación entre el club y el jugador para las tres próximas campañas. El pívot grancanario, que terminaba contrato con la entidad lagunera este curso, será pues canarista al menos hasta el cierre del ejercicio 23/24.

Guerra (28 años y 2,14 metros) cumple su segunda campaña en el primer equipo tinerfeño después de haber estado cedido en varios proyectos de LEB Oro, los dos últimos (Ourense y Mallorca) ya bajo la disciplina del equipo lagunero. El interior nacido en Las Palmas de Gran Canaria promedia en lo que va de curso 9,2 de valoración (7,6 puntos, 2,7 rebotes y 1,1 asistencias en 14:10” minutos) en la Liga Endesa, donde entre otros méritos estadísticos, es el quinto mejor jugador en porcentaje de acierto en tiros de dos (71,6%).

Estas cifras mejoran, de largo, sus prestaciones del pasado ejercicio en ACB, cuando disputó 21 duelos (de 27) con poco más de 8 minutos y medio por encuentro, tiempo en el que hizo 3,7 puntos, 2,1 rebotes y 0,8 asistencias para 3,8 de valoración. Mientras, Guerra cerró su ejercicio en la BCL con 7,5 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias para 9,8 de valoración en casi 15 minutos sobre la cancha.

Agradecimientos personalizados

La gran campaña que viene firmando Fran Guerra le ha valido para convertirse en una pieza de suma importancia en el conjunto canarista, donde no solo ha ejercido como recambio de garantías de Gio Shermadini, hasta la fecha MVP de la competición; sino que su rendimiento y su valía también le han permitido salir en el quinteto titular en bastantes encuentros. Además, dichas prestaciones han llevado a interior grancanario a ser convocado por primera vez por la selección española absoluta, habiendo participado en la pasada Ventana FIBA de febrero, clasificatoria para el Eurobasket 2022. Lo hizo, además, con el punto para ganar uno de los partidos.