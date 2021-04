En el maratón de encuentros que se ha convertido este tramo final del curso, el Lenovo Tenerife afronta esta noche otra nueva etapa. Esta vez por reajustes del calendario. Una reordenación que obliga a adelantar su duelo de la Liga Endesa contra el Bilbao Basket para afrontar, en apenas dos semanas, cuitas mayores, la Final Eight de la Basketball Champions League. Pero lejos de ser una página más en la hoja de ruta de los aurinegros, la cita de hoy no es baladí para los de Txus Vidorreta, que no se pueden permitir un resbalón ante el penúltimo clasificado de la ACB si desean mantener intactas sus opciones de concluir la fase regular en la tercera plaza que ahora ocupan.

Será, el de hoy, el séptimo duelo de los laguneros desde el 28 de marzo (contando también BCL), el cuarto en los últimos diez días. Un test más para comprobar la capacidad de recuperación de los canaristas, quizá no tan exigidos como se podía prever gracias a algunos resultados holgados y también a la llegada de Charles Jenkins, que debe dar algo de respiro –a la vez que aporte mordiente atrás– a los más pequeños del plantel aurinegro. Un desgaste, el del Canarias, que se contrapone con el de su oponente de hoy, un Bilbao que apenas ha jugado dos duelos desde finales del mes pasado.

Sobre el papel, el de hoy es de esos encuentros marcados en rojo para el conjunto tinerfeño. De los que no se le pueden escapar al Lenovo Tenerife para mantenerse firme en la zona de privilegio de la clasificación. Y la teoría dice que por potencial de plantillas y por dinámicas (el Bilbao es penúltimo tras haber ganado solo tres de sus últimos 12 encuentros, frente al 10 de 11 de los laguneros), el Canarias es claro favorito para el choque de esta noche. Sin embargo, la lógica, en este tramo final del curso salta por los aires. Y es que con algunos repartiendo los huevos en varias cestas, y otros sacando a relucir su mejor versión acuciados por la necesidad de sumar y no bajar, nada es tan previsible. Sobre todo ante la situación individual de los de Álex Mumbrú, que llegan a esta cita sin su base titular, Jonathan Rouselle, lesionado, pero sí con el posible debut del uno griego Ioannis Athinaiou. Un nuevo estatus que debe dar más protagonismo a los peligrosos y a la vez impredecibles John Jenkins y Jaylon Brown, con muchos puntos desde el perímetro si tienen el día.

Duelo en las alturas

Sin embargo el duelo por excelencia de esta noche debería ser el que diriman dentro de la zona Gio Shermadini y Ondrej Balvin, ahora mismo los dos jugadores más valorados (23,2 y 20,9 créditos respectivamente) de toda la competición. Ya en el choque de la primera vuelta –en una lejana segunda jornada, eso sí– fue el georgiano el que salió airoso de forma clara. Sin números escandalosos, pero sí aportando en todo momento. Una constante que se ha mantenido durante casi todo el curso. Enfrente, y tras dejar atrás varios problemas físicos, el interior checo ha ido a más en las últimas fechas hasta el punto de promediar en sus siete encuentros más recientes 12,57 puntos y 10,28 rebotes para 24,1 de valoración. Si el Lenovo ata en corto a la principal referencia interior de los bilbaínos tendrá mucho avanzado en el propósito de sumar su vigesimosexto triunfo de la presente campaña.

Doornekamp: “Están muy necesitados”

No se fían en el vestuario del Lenovo Tenerife de la situación clasificatoria de su rival de esta noche. “Obviamente ellos van a venir a ganar; están muy necesitados porque se encuentran luchando por la permanencia”, advirtió ayer Aaron Doornekamp, que califica al Bilbao como “una buena plantilla” en la que “Balvin y Brown están haciendo una gran temporada”, al margen de que “siguen otros jugadores de la campaña pasada en la que lograron cierto éxito”. “Será importante que estemos muy concentrados”, añade el canadiense, que no quiere que el hecho de amarrar ya la cuarta plaza les distraiga. “Creo que es importante ser cabezas de serie en los playoff, algo que nos daría ventaja, pero lo más importante es tener la mente centrada en este próximo partido y estar preparados para enfrentarnos a un equipo que es muy peligrosos”, señala al respecto. Por último, el alero cree que el plantel canarista, pese a que varios de sus integrantes lleven “bastantes minutos encima”, ha “podido dosificarse” y además “con buenos resultados”.