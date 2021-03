El Lenovo Tenerife apura la preparación del encuentro de mañana, en el Santiago Martín, ante Valencia Basket. Una cita que establece un duelo directo entre cuarto y quinto clasificados. Los canaristas llegan con dos victorias más y habiendo disputado dos encuentros menos. Sensible ventaja sobre un rival de postín, que lucha por estar entre los ocho mejores de Europa.

“Es un partido muy importante. Nosotros queremos luchar por la cuarta posición; seguro que Valencia también quiere llegar a ella, pero en este momento nosotros tenemos bastante ventaja. Tanto Valencia como Burgos como nosotros, y un poquito más atrás el Joventut tenemos opciones de conseguir esa cuarta plaza, y de todos estos equipos quizá nosotros somos el único que podemos aspirar a la tercera. Creo que es un partido bonito, entre dos equipos con estilos definidos que tenemos un buen baloncesto ofensivo y creo que estamos ambos en un buen momento tanto de juego como de resultados”. Esta es la valoración que hace Txus Vidorreta del choque de mañana.

Entre las claves, no hay ninguna más contundente que el acierto exterior y el rebote. “Contra un equipo como Valencia Basket, si estás acertado y no tienes problemas de rebote, ellos tienen más limitaciones a la hora de correr, que es una de sus grandes virtudes. Y luego también son un muy buen equipo en segundas oportunidades, en rebote ofensivo, creo que esas son cuestiones clave, aunque hay muchas más. Es un equipo que se encuentra en un momento dulce, en el que está recuperando jugadores y mantiene muchas opciones de acabar entre los ocho primeros en Euroliga, eso significa que hay que hacer muchas cosas bien, no solo dos”, dijo el entrenador canarista.

Vidorreta espera a un “Valencia a tope, en la línea que está teniendo en Euroliga y que tuvo hasta no hace mucho en Liga, cuando enlazó 12 o 13 victorias consecutivas. Además recuperó a dos jugadores vitales para ellos, Van Rossom y Dubljebic. Va a ser un partido difícil, en el que los dos vamos a luchar a tope por la victoria. Este es el rival que espero el domingo”, añadió el técnico, que descartó a Spencer Butterfield para esta cita.

“No, no ha tenido una evolución buena en los últimos días, vamos a ver como sigue en las próximas 48 horas, pero su concurso ante Valencia está descartado”.

El técnico no cree que el rival de mañana sea especialmente impredecible. “Todos los equipos en esta competición nos conocemos tanto, vivimos de los momentos, tratamos de alargar las rachas buenas tanto dentro de los partidos como a lo largo de las semanas en la temporada. Nosotros también somos de rachas. En el partido de ida empezamos perdiendo 7-0 y poco después estábamos 9-13, nos llegamos a ir de ocho, Valencia en el tercer cuarto le dio la vuelta y estuvo 8 o 10 puntos por encima, y acabamos ganando de 6 y teniendo ventajas más amplias. Fue un partido de rachas para ambos. Todos los equipos que tenemos calidad ofensiva aprovechamos los momentos dulces, los dos equipos tenemos una característica similar”, terminó valorando el entrenador aurinegro, exvalencianista además.