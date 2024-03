Cucurella se une al puesto “cachondo” de la selección

Hace dos años, en marzo del 2022, España disputó un amistoso ante Islandia en Riazor. En ese momento, Luis Enrique, el seleccionador, tenía su principal duda en el lateral izquierdo. España se había convertido de repente en una factoría de carrileros zurdos. Fue entonces cuando Lucho dejó para el recuerdo una de sus peculiares frases: “El puesto de lateral izquierdo es cachondo”.

En aquel partido, Lucho llamó a Jordi Alba y Marcos Alonso, entonces en el Chelsea. En solo dos años, el vuelco en la posición ha llevado a que Marc Cucurella haya sido reclamado de urgencia ante una nueva baja de Gayà. El catalán se ha unido este lunes a la concentración de Las Rozas para preparar los amistosos del jueves ante Colombia en Londres y el del martes de la próxima semana frente a Brasil en el Bernabéu.

Luis Enrique enumeró entonces a una serie de laterales que no habían sido convocados, pero estaban en su mente: Angeliño, Galán, Miranda o Álex Moreno. Ninguno de ellos ha logrado alcanzar la selección absoluta, pese a su alto nivel.

Los dos laterales para esta ventana internacional son Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella. Una renovación total en una demarcación en la que España va sobrado.

Gayá y Reguilón, los primeros

Luis Enrique, en su segunda etapa en la selección, arrancó con Gayà y Reguilón (Brentford) y curiosamente a media concentración citó a Cucurella por otra lesión del valencianista, aunque no llegó a debutar.

A la que levantó su ‘castigo’ a Jordi Alba por el turbio final de su relación en el FC Barcelona, el de L’Hospitalet se unió a la competencia y logró ser el carrilero titular en la Eurocopa del 2021 con Gayà de suplente.

Jordi Alba y Busquets, en un entrenamiento de España / AFP

La posición añadió a otro futbolista con la presencia de Marcos Alonso en la Final Four de la Nations League en Milán en 2021. Alba no estaba disponible y el entonces futbolista del Chelsea fue titular, con Reguilón de suplente.

Sin embargo, Marcos Alonso solo volvió de forma esporádica. Fue otro que pagó los platos rotos de un 2-3 en el Benito Villamarín en los inicios de Luis Enrique en su primera época. De aquella defensa, Jonny Otto y Nacho no volvieron más con el asturiano, Marcos se hizo un hueco de manera puntual y solo siguió Ramos contando hasta el 2021.

Irrupción de Balde

Alba y Gayà se consolidaron con el paso del tiempo como los dos laterales de la Roja. La única variante llegó con otra desgracia del valenciano, que tuvo que volver de Qatar por una lesión en el Mundial y Balde lo reemplazó.

Jordi Alba fue el capitán de Luis de la Fuente y que alzó la UEFA Nations League en Rotterdam antes de anunciar su adiós a la selección. En la Final Four de los Países Bajos se unió otro nombre: Fran García, quien acababa de fichar por el Real Madrid tras un extraordinario paso por el Rayo Vallecano.

Balde debutó con España en el Mundial de Qatar / AFP

En cualquier caso, los laterales izquierdos del riojano por antonomasia son Gayà y Balde, salvo lesiones, aunque Alejandro Grimaldo es una amenaza seria para los dos tras su buen debut con España y su explosión en el Bayer Leverkusen.

Pedraza tuvo su oportunidad en Oslo por unas molestias de Balde, mientras que Cucurella ha aprovechado el hueco dejado de nuevo por Gayà.

Marc Cucurella / LALIGA

El futbolista del Chelsea explicó a su llegada cómo supo que De la Fuente lo había repescado. "Estábamos en casa después del partido, me había lllamdo Luis y me puso en contacto con él. Me dijo que había la lesión de Gayà y seguramente iba a estar aquí en la convocatoria. Estoy muy feliz de etasr aquí con los compañeros”.

Dani Vivian, otra de las novedades, dijo sentirse "con muchísima ilusión, el trabajo trae el disfrute y tengo muchas ganas de disfrutar y vivir este momento” .

Este lunes ha sido solo una toma de contacto del equipo y ya el martes empezarán a entrenar para preparar los duelos frente a los colombianos y brasileños.