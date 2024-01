𝗗𝗝𝗢𝗞𝗢𝗩𝗜𝗖 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗣𝗬𝗥𝗜𝗡 🇷🇸



Reigning and ten-time champion Novak Djokovic defies a stern test from home favourite Alexei Popyrin 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 to reach Round Three!@DjokerNole | #AusOpen pic.twitter.com/8jfDTeHiLb