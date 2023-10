Muchas veces los números no sirven para explicar el fútbol. Jude Bellingham es la excepción. Porque no hay mejor manera de explicar su descomunal impacto en este inicio de temporada del Real Madrid que la que ofrece su hoja de estadísticas. Suma, con los dos que marcó en Montjuïc para que el Real Madrid remontara el clásico contra el Barcelona, 13 goles (10 en LaLiga y tres en Champions) en sus 13 primeros partidos de blanco. El año pasado, en el Borussia Dortmund, marcó 14 en 42 encuentros.

El Real Madrid ha ganado 12 de los 14 partidos que ha jugado esta temporada. En 10 de ellos, lo ha hecho con al menos un gol de Bellingham. Tanto en el empate contra el Sevilla como en la derrota ante el Atlético, Bellingham se quedó si marcar. Solo ha habido otro partido esta temporada que haya jugado y en el que no haya celebrado gol, la victoria blanca en el Bernabéu frente a la Real Sociedad.

Bellingham participa en el 55% de goles

Además de los que ha marcado, el inglés ha servido en lo que va de curso tres asistencias. Eso significa que Bellingham ha participado de manera directa en 16 de los 29 goles marcados por el Real Madrid esta temporada, un 55%. Datos descomunales solo a la altura de los Leo Messi o Cristiano Ronaldo en las últimas temporadas en España. Y que explican que en los 13 partidos que ha disputado este año se haya llevado 10 premios como mejor jugador del encuentro, ocho de LaLiga y dos de la Champions.

"No tenemos en la cabeza que sea un goleador, un delantero, sino un jugador muy importante", dice de él, pese a todo, Carlo Ancelotti, que demanda más goles a los que sí considera delanteros para frenar la Jude-dependencia de la que hoy vive el Real Madrid. "Creo que ni él se cree los goles que está metiendo", bromea Luka Modric sobre el "talento extraordinario" del chico nuevo de la oficina, un "chico top" a nivel personal, dice el veterano.

Los dos goles que marcó en Barcelona fueron el 300 y el 301 del Real Madrid en los clásicos (los azulgrana llevan ahora 299, dos menos) y le convirtieron en el primer debutante blanco que marca dos goles en un Madrid-Barça desde Pedro Arsuaga, el 30 de marzo de 1947. El primero de ellos fue un durísimo latigazo, armado a fuego lento gracias a la pasividad de la defensa azulgrana. Y, curiosamente, no hizo su clásica celebración, elevando los brazos.

Goles con aroma a Raúl

"Llevaba semanas pensando en que tenía que probarlo desde fuera del área, porque tengo la técnica para hacerlo y quizá los rivales piensan que me voy a meter hacia dentro en lugar de disparar. Desde el momento en que recibí el balón sabía que iba a ser gol", explicaba luego el futbolista sobre su primer tanto en la televisión oficial del Real Madrid, el único medio de difusión en el que habló este sábado. El segundo, ya celebrado como es costumbre en él, lo marcó gracias a otra de las grandes virtudes que está exhibiendo estas semanas, estar en el lugar exacto en el que va a caer el balón. Puro Raúl González Blanco.

"He hablado antes del partido con mi familia, hemos hablado de los clásicos que veíamos desde el sofá mis padres, mi hermano pequeño y yo. Y les he dicho que ahora me tocaba a mí hacer algo grande en un clásico", continuaba el gran protagonista del primer clásico de la temporada, que dice no estar a su mejor nivel, aunque sí reconoce que le está "saliendo todo" en sus primeras semanas en Madrid.

"Está en estado de gracia, con fe. Marca la diferencia", se lamentaba Xavi, al igual que un Ter Stegen que reconocía que el inglés había "cambiado" la dinámica del partido. "Es irreal este chico", comentó Haaland en una story de Instagram, junto a una foto de su televisión en la que se le veía armando el disparo del primer gol. "Es increíble, siempre marca la diferencia", sintetizaba un Vinicius que volvió a ser objeto de insultos racistas durante el clásico.

Hoy por hoy, Bellingham es el Real Madrid, la razón de que el conjunto blanco sea colíder de LaLiga y haya hecho pleno de victorias en sus tres primeros partidos de Champions. Real Bellingham Club de Fútbol.