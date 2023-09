La Real Federación Española de Fútbol ha emprendido una huida hacia adelante. Sin sus campeonas del mundo del Sídney (excepto Athenea del Castillo y la ya retirada para la selección, Claudia Zornoza), el ente federativo ha elaborado una lista alternativa para poder disputar sus dos próximos partidos en la Nations League, frente a Suecia este viernes en Estocolmo y el próximo martes ante Suiza.

Las 39 jugadoras que se declararon no seleccionables si no se cumplían las condiciones especificadas en el comunicado remitido el pasado viernes, en el que imploraban por una depuración de la Federación, entienden que sus condiciones no se han cumplido aún, por lo que mantienen el plante.

A las 16.30 horas de este lunes, Montse Tomé, la nueva seleccionadora y ex ayudante de Jorge Vilda, tomará por primera vez la palabra ante los medios en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y será entonces cuando la entrenadora tenga que recitar las integrantes de una convocatoria que tendrá que nutrirse de integrantes de las selecciones inferiores.

Ya sin Luis Rubiales, al frente de la Federación, y Jorge Vilda, al frente del banquillo, las campeonas del mundo pretenden cambios profundos en buena parte de las áreas de poder del ente.