Sorpresa en los octavos de final del torneo femenino del Open de Australia con la eliminación en octavos de final de Iga Swiatek ante Elena Rybakina por 6-4 y 6-4. Campeona de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos el año pasado y número 1 mundial, la tenista polaca, gran favorita al título en Melbourne, ha sido derrotada por la tenista kazaja, última campeona de Wimbledon y 25 mundial.

Swiatek, imprecisa en su juego y sin la contundencia de golpes habitual en ella, no ha podido ha ido siempre a remolque de Rybakina, incluso cuando en el segundo set se ha adelantado 3-0 en el marcador. La tenista nacida en Moscú, de 23 años, explicaba feliz su victoria. "Cuando juegas contra la número 1, no tienes nada que perder. Debía ser agresiva y devolver la bola, eso he hecho", decía con orgullo.

"Elena fue la más fuerte hoy. Aguantó más la presión y sacó muy duro", aceptaba con resignación Swiatek, tras su derrota. La polaca había alcanzado el año pasado las semifinales del torneo donde cayó ante la estadounidense Danielle Collins, eliminada este año en la anterior ronda por Kasatkina.

En la ronda de cuartos Rybakina se enfrentará a Jelena Ostapenko, campeona en Roland Garros en 2017, que se impuso a la esperanza estadounidense Coco Gauff (7-5, 6-3), que acabó llorando en la pista tras su derrota.

Auger-Aliassime, eliminado

En los octavos de final del torneo masculino también hubo sorpresa con la eliminación de Auger-Aliassime, último campeón de la Copa Davis, ante Jiri Lehecka (71 mundial) y antiguo campeón júnior de Wimbledon. El tenista checo, de 21 años, se impuso por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (3). Anteriormente Lehecka había eliminado al croata Borna Coric (23 mundial) en segunda ronda y al británico Cameron Norrie (12 mundial) en la tercera ronda del torneo. "Estar aquí, en esta central y ganar ha sido increible. El año pasado perdí en primera ronda", destacaba el tenista checo.

Auger-Aliassime, séptimo del mundo y candidato a alcanzar las últimas rondas del torneo, ya había pasado apuros en las tres anteriores rondas en las que había cedido cuatro sets. "Mi tenis no está donde necesito que esté para ganar en estos escenarios, ni donde deseo que esté", decía tras perder.

Lehecka se enfrentará este martes en cuartos de final al ganador del último partido de este domingo que enfrenta a Stefanos Tsitsipas y Jannick Sinner.