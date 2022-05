El titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Fernando Fernández Esteban, ha imputado al presidente de la Federación de Tenis de Madrid (FTM), Juan Luis 'Tati' Rascón, y al gerente, Juan Bautista Avendaño, por la decisión del primero de autocontratarse con un sueldo mensual de 10.530 euros. Esta resolución habría provocado una supuesta desviación de fondos de 568.520 euros, según especifica la denuncia que presentó la fiscal de Madrid María Valencia Fernández, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica, al igual que este medio.

Fuentes jurídicas han informado a esta redacción de que el magistrado ya había fijado una primera fecha para la declaración de los investigados, que era el 14 de diciembre de 2021. Sin embargo, ha quedado suspendida hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida sobre la personación de los denunciantes. Las mismas fuentes consultadas aseguran que después el juez acordará una nueva comparecencia. La Fiscalía de Madrid ya ha remitido un escrito en el que apoya la participación de los denunciantes como acusación particular por su condición de federados.

El magistrado les ha otorgado la condición de investigados después de que la representante del Ministerio Público en Madrid asumiera una parte de la denuncia que presentaron cuatro particulares contra la cúpula del tenis madrileña. La fiscal Valencia interpuso por su parte otra denuncia contra Rascón y Avendaño en los juzgados madrileños por los delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones, que ha recaído en el titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.

"Sorprende que no haya un acuerdo"

“Puede comprobarse que si bien el cargo de presidente de la Federación de Tenis de Madrid puede ser retribuido, ello debe ser aprobado por la Asamblea general, sin que en este caso conste acuerdo al respecto. Siendo la primera vez que el cargo del presidente pasaba a ser retribuido, sorprende que no haya un acuerdo expreso al respecto, cuya necesidad parece inferirse de la norma”, especifica la fiscal en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Por eso María Valencia, que también califica de "sorprendente" que no haya un acta que recoja la decisión de adjudicarle un sueldo al presidente de la Federación, sostiene que al menos hasta final del año Juan Luis Rascón estuvo cobrando dicha remuneración sin acuerdo: “Ello podría constituir el incumplimiento de una mera formalidad con discutible trascendencia penal, si no fuera porque a pesar de las insistentes argumentaciones de Avendaño en nombre de la Federación de Tenis de Madrid, el alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Juan Luis Rascón es como empleado de la Federación con un contrato tipo 1 de alta dirección, que es precisamente la relación laboral que niega la Federación de Tenis de Madrid que exista entre ella y Juan Luis Rascón, y que vulnera el artículo 28 C del Reglamento electoral vigente al tiempo de darse de alta como trabajador de la Federación madrileña a 6 de octubre de 2016", concluye el Ministerio Público.

Esta relación laboral “no está autorizada” desde el punto de vista normativo, prosigue la fiscal, que recuerda que esta contratación implica el disfrute de una serie de beneficios laborales, como por ejemplo las vacaciones, bajas, indemnizaciones por despidos y cotización. “De manera que la autocontratación por parte de Juan Luis Rascón tras su nombramiento a 6 de octubre de 2016 y su mantenimiento como tal hasta el 15 de marzo de 2021 podría constituir un ejercicio abusivo de sus funciones como presidente constitutivo de un delito de administración desleal o incluso de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones”, completa el Ministerio Público.

La "colaboración" de Avendaño

Esta actuación la habría desarrollado el presidente de la federación, prosigue María Valencia, con la "colaboración" y "aquiescencia" de Juan Avendaño Iglesias, extenista profesional y ahora gerente de la Federación madrileña. Este cargo del órgano federativo, indica la denuncia, "ha tratado de justificar este hecho" presuntamente irregular. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha enviado varias preguntas a Avendaño sobre los hechos sin obtener respuesta.

La investigación de la Fiscalía tiene su origen en una denuncia interpuesta por cuatro federados que fue dirigida contra los imputados y otros integrantes de la cúpula de la Federación de Tenis Madrileña. En su relato, los denunciantes aluden a otras presuntas irregularidades que habrían detectado en las actividades del organismo dirigido por Rascón. Entre otras cuestiones, hacían referencia a "la reventa ilegal y sin declarar a la Hacienda Pública de material deportivo de la Federación de Tenis de Madrid a precios inferiores a los de mercado". En concreto, a las pelotas de tenis.

Investigación prospectiva

Sin embargo, el Ministerio Público defendió que en este caso no existen suficientes indicios de criminalidad. La fiscal considera que en este apartado la denuncia se apoya únicamente en una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp cuya procedencia y veracidad no están constatadas: "Iniciar una investigación penal de este hecho con base únicamente en la fotocopia de una captura de pantalla sería prospectivo", concluye la fiscal María Valencia.

También rechaza imputar un delito al presidente de la Federación madrileña por cursar baja voluntaria como empleado del órgano federativo, una decisión que buscaba sortear la normativa electoral interna, pues esta impide a los trabajadores de la Federación presentarse a las elecciones a la presidencia del órgano que rige el tenis español. Después de ganar estas elecciones Juan Luis Rascón decidió autocontratarse con un sueldo mensual de 10.530 euros, que es por lo que será citado a declarar como investigado en las próximas semanas.