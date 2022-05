LaLiga Santander 2021-22 escribe este fin de semana su último capítulo, todavía con algunas cosas en juego, como la plaza de ascenso a la la Conference League, y la lucha por evitar el descenso.

Con el título ya sentenciado en favor del Real Madrid, la Champions League ya decidida para Barcelona, Atlético y Sevilla, y la Europa League para Betis y Real Sociedad, es la 'benjamina' de las competiciones europeas la única que falta por dilucidar, con Villarreal y Athletic como candidatos.

Por su parte, Granada, Mallorca y Cádiz buscan evitar la última plaza de descenso a Segunda para no acompañar a Alavés y Levante en LaLiga SmartBank la próxima temporada.

Los duelos que abren la jornada

El campeón abrirá la jornada recibiendo en el Santiago Bernabéu al Real Betis, en un duelo que servirá de preparación para la final de la Champions, a ocho días vista.

Por su parte, el Rayo Vallecano y el Levante pondrán fin en el Estadio de Vallecas a su temporada 2021-2022, en busca de un triunfo que a los locales les sirva para dar una alegría final a su afición y que a los visitantes les permita despedirse de la máxima categoría con una buena sensación.

El sábado se disputará un intrascendente Valencia-Celta. Nada en juego en Mestalla con dos equipos que no se han clasificado para Europa al acabar en la zona intermedia de la clasificación.

Domingo: Todo en juego

El Villarreal visitará nada menos que el Camp Nou, donde el Barcelona echará el cierre a una campaña más que difícil en la que, sin opciones de competir por el título desde muy pronto, al menos ha amarrado el subcampeonato tras el Real Madrid.

El conjunto de Unai Emery, que ha acusado el desgaste de haber llegado a las semifinales de la Liga de Campeones, acude sin el argentino Juan Foyth, un hombre muy importante, por sanción, en pos de un triunfo que le garantice el consuelo de la Conference League.

Necesita el Athletic que el 'submarino amarillo' no venza y ganar o empatar en otro de los campos más difíciles de la categoría, el Ramón Sánchez Pizjuán, donde le aguarda el Sevilla con su plaza de Champions garantizada pero sin Julen Lopetegui, también sancionado por acumulación de tarjetas, cuyo último objetivo es arrebatar la tercera plaza al Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Pablo Simeone visitará un Reale Arena de fiesta después de certificar la tercera clasificación consecutiva para la Liga Europa, todo un éxito histórico para el conjunto que dirige Imanol Alguacil, que además aún sigue aspirando al quinto puesto, para lo que precisa ganar y que el Betis, este viernes, caiga en el Santiago Bernabéu.

La salvación concentra la máxima emoción

La lucha por la salvación se presenta otro domingo muy emocionante. El Cádiz es el que parte en zona de descenso, aunque empatado con el Mallorca y a tan solo un punto de distancia del Granada. Puede pasar de todo.

El cuadro amarillo de Sergio González visitará al descendido Alavés, que desde ya se ha conjurado en volver cuanto antes a la máxima categoría y, como hizo el Levante ante el propio cuadro vitoriano, tratará de tomarse un pequeño desquite sacando todo el orgullo ante sus incondicionales en Mendizorroza.

El partido llega precedido por la polémica de los altos precios de las entradas puestos por la directiva alavesista, por "motivos disuasorios y de seguridad", que dificultan el 'desembarco' de más aficionados cadistas.

El Mallorca del mexicano Javier Aguirre recuperó la iniciativa con el gol a última hora de Abdon Prats ante el Rayo Vallecano. Ahora, en el momento determinante, definitivo, anhela poner la rúbrica a la permanencia, para lo que está obligado a salir a por un triunfo ante Osasuna en Pamplona.

El Granada es el que mejor lo tiene sobre el papel. Es el equipo que llega a esta jornada final con un punto más y el único que juega en casa, el Nuevo Los Cármenes, donde tantas penurias ha pasado pero donde puso fin a su sequía en el último encuentro, frente al Athletic.

Renacido desde la tardía llegada al banquillo de Aitor Karanka no pudo confirmar la salvación en el Benito Villamarín al perder contra el Betis. No le queda otra que hacerlo en este último encuentro, en el que recibe a un Espanyol que tras salvarse lleva seis partidos sin ganar y que además no podrá contar por sanción con su gran referencia, el goleador Raúl de Tomás.