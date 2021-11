El defensa español del París Saint-Germain (PSG) Sergio Ramos, que este domingo debutó con su nuevo club, señaló después de ese partido contra el Saint-Étienne, que los parisinos ganaron por 1-3, que da por terminados los malos momentos sufridos tras estos meses alejado del campo por problemas físicos.

"Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol", dijo en Instagram.

El antiguo jugador del Real Madrid, que llegó a París en verano, agradeció el apoyo recibido hasta ahora. "Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más", añadió Ramos, de 35 años.

El mal momento pasado en este tiempo sin pisar el campo, apuntó en inglés y en castellano, "forma parte del pasado, del aprendizaje y del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo".