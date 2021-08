Los presidentes de LaLiga Santander y SmartBank destacan que el acuerdo de LaLiga con CVC por el que este fondo de inversión inyectará 2.700 millones en el fútbol español es un "gran paso" e impulsará a los clubs profesionales en su crecimiento y afianzamiento como el mejor campeonato del mundo para superar la crisis por la pandemia.

Así lo indicaron los presidentes del Real Betis, Angel Haro; del Levante, Francisco 'Quico' Catalán; del Sportig de Gijón, Javier Fernández; y del Eibar, Amaia Gorostiza. "Creo que es un acuerdo muy importante para el crecimiento de LaLiga y para el crecimiento de todos los clubes. Porque ese dinero va a significar un mejor balance, mejorar los fondos propios y aportar los recursos para seguir creciendo como club", dijo Ángel Haro.

Haro señaló que el Betis tenía "ciertas limitaciones" para la confección de la plantilla, y que este acuerdo les va a permitir completarla "de una manera razonable", al margen de invertir en infraestructuras.

"No vamos a volvernos locos y vamos a seguir el criterio de no gastar más de lo que tenemos. El Betis lleva mucho tiempo invirtiendo en estructuras como la Ciudad Deportiva y el estadio. Este acuerdo es importante no solo para nuestro club sino para LaLiga como concepto", subrayó.

Para el presidente del Levante, Francisco Catalán, el acuerdo con CVC de la LaLiga Impulso es una "operación única" y "totalmente innovadora" dentro del sector y destacó que el hecho de que el fondo de inversión quiera ayudar a LaLiga a crecer es una "gran noticia".

"A corto plazo solucionará situaciones provocadas por la pandemia. Pero lo más importante es el efecto a corto y medio plazo: consolidar un proyecto y ayudar a crecer un proyecto que es el de LaLiga. Para ser mucho más competitivos a nivel mundial, para convertirnos en el primer referente a nivel deportivo y a nivel entretenimiento", subrayó.

A su juicio, el hecho de que un socio industrial haya apostado por LaLiga es un salto hacia el futuro para para fortalecer las estructuras de los clubs y que sean más competitivos, y para invertir en infraestructuras.

"La aplicación práctica que va a tener en los propios clubes es la inversión en las estructuras y en aquellos departamentos que tienen que evolucionar como tecnología, investigación, digital, y en Comunicación. Es un avance importante, una gran responsabilidad y nos va a permitir a todos construir la mejor liga del mundo", resumió.

En este sentido, el presidente del Sporting, Javier Fernández, el acuerdo es un "impulso" para LaLiga y sus clubes, así como para su crecimiento y para reducir el espacio con respecto a la 'Premier League'. "Para los que formamos parte de LaLiga es un estímulo que una empresa como CVC se comprometa con nosotros y nos de apoyo industrial. Es un orgullo personal que se fijen en nosotros. Nos va a dar una tranquilidad al principio respecto a todo lo que es consecuencia de la COVID y, a partir de ahí, pensar en infraestructuras y digitalización", manifestó.

Fernández destacó que el Sporting es un club con una masa importante de aficionados por todo el mundo y con acuerdos con equipos potentes de China por lo que este acuerdo les va a ayudar en su expansión. "Estamos todos muy contentos, orgullosos y satisfechos de que tengamos una Liga que se la está jugando para el futuro con muchas armas", indicó.

Asimismo, para la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, dicho acuerdo es un "gran paso" en el crecimiento y afianzamiento de LaLiga a nivel doméstico y mundial.

"Se inyecta capital a modo de préstamo participativo que permite que los clubs seamos más fuertes y solventes económicamente y podamos mejorar nuestras infraestructuras, entre otras cosas. Y, por otro lado, la inversión de CVC por Laliga impide que otras competiciones puedan ganarnos terreno", señaló.

Gorostiza aseguró que el Eibar es un club sostenible económicamente, pero que gracias a esta alianza podrá afrontar inversiones que habría llevado a cabo de forma más progresiva. "Hemos remodelado notablemente Ipurua, hemos comenzado las obras de nuestra Ciudad Deportiva y estos ingresos nos permitirán sufragar su coste con más desahogo. Asimismo, nos permitirá dar un paso más allá en nuestra estrategia de transformación digital, facilitando y acercando aún más la relación entre nuestros aficionados y el club, así como ofreciéndoles nuevos servicios y nuevas experiencias que hagan mejorar el espectáculo", comentó.

Un impulso hacia el futuro

Tal y como informó este miércoles, LaLiga ha alcanzado un acuerdo estratégico con el fondo de inversión internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubs con el objetivo de continuar su transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital.

'LaLiga Impulso', como así se llama la operación, fue ratificada en la Comisión Delegada de LaLiga y el Comité de Inversiones del fondo de inversión, y se ejecutará a través de esta nueva sociedad a la que la patronal de clubs española aportará todos sus negocios, filiales y 'joint ventures' y el fondo de inversión tendrá una participación minoritaria de cerca del 10 por ciento del capital.

Además, LaLiga resaltó que "mantendrá intactas" en esta nueva sociedad sus competencias deportivas y de organización, así como la gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes profesionales españoles.

La transacción sitúa el valor de LaLiga en 24.250 millones de euros, lo que reconoce, a juicio de la patronal, su "liderazgo" como una de las competiciones deportivas "más destacadas a nivel mundial, así como su potencial de crecimiento a través de una mayor presencia digital enfocada en la interacción directa con los aficionados, la inversión en marca y proyecto deportivo y la internacionalización.

El acuerdo permitirá a LaLiga liderar la transformación que está viviendo el mundo del entretenimiento e impulsar al máximo todas las oportunidades de crecimiento que tienen los clubes para desarrollar un nuevo modelo de negocio que les permita diversificar e intensificar la generación de ingresos y los modelos de comercialización, acelerando su transformación digital.

Los 2.700 millones euros que aportará CVC se concentrarán directamente en un 90 por ciento en los clubes, incluyendo también fútbol femenino, fútbol semiprofesional y no profesional a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), lo que equivaldrá a más de 100 millones de euros.