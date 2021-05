El CD Mensajero comenzó con muy buen pie la fase de ascenso a la Segunda División RFEF. Los de Yurguen Hernández vencieron con contundencia a Las Palmas C. El filial salió avisando: a los cinco minutos Isidro entró en carrera y tiró a puerta, pero Kylian despejó a córner. Ese saque de esquina acabó con un remate de Ian que se fue arriba. El Mensajero logró ponerse por delante el conjunto rojinegro al aprovechar Santi un fallo de Brian y cederle el balón a Edu Salles, que no perdonó. El gol motivó al Mensajero, que siguió creando peligro.

El Mensajero afrontó la segunda mitad con un guion parecido al de la primera parte. En el minuto 58 Antonio Samuel lanzó un córner que Ale cabeceó. Había dudas con respecto a si el balón había entrado en la portería, pero finalmente el colegiado confirmó el gol. El gol hizo daño al filial amarillo y la ventaja se amplió en el minuto 67 cuando Omar convirtió un penalti cometido sobre él mismo. El gol del filial, le dio un poco de emoción al encuentro, pero al final el resultado no cambió.