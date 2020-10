El cambio de entrenador no es una solución urgente que se estén planteando los dirigentes del Tenerife, pero la trayectoria del equipo, su puntuación y partidos como el de ayer, no afianzan precisamente a Fran Fernández en su cargo. Ayer, prefirió no hablar de su futuro en el club, aunque dio a entender que está preparado para cualquier desenlace. "Me preocupa el equipo, yo hago mi trabajo y lo que tenga que pasar, pasará. Siempre he salido adelante en momentos difíciles. Y es verdad que estamos tratando de arrancar", dijo tras el 1-1 con el Lugo.

"Teníamos los tres puntos en la mano y los dejamos escapar", lamentó el entrenador. "Sentimos un poco de frustración. Controlamos bien el partido hasta el minuto 80, pero nos dio miedo a ganar recordando problemas del pasado. Nos metimos solos atrás con errores que no se deben dar, y la última jugada fue demasiado dolorosa. El equipo no merece esto. Es un golpe más, pero tenemos que ser fuertes y persistir", indicó.

Fernández contó que sus futbolistas estaban "hundidos" por lo sucedido frente al Lugo. "Nos hacía falta esta victoria para tener tranquilidad y no jugar con tanta tensión. Pero hay que levantarse. No tenemos tiempo para lamentarnos. El domingo hay un partido que habrá que sacar sí o sí con la rabia acumulada que tenemos".

Recordando las fases del partido, opinó que el Tenerife "salió muy bien, siendo bastante superior al rival, llegando al área". Además, reconoció que la tarjeta roja que recibió Hugo Rama "le vino bien" a un Tenerife al que se le puso todo "de cara" muy pronto. "Tras el gol tuvimos ocasiones para matar el partido, pero no pudo ser. Hay que tener más experiencia para saber cerrar los resultados", continúo Fran, quien reconoció que su equipo dio señales de "estar especulando" en algunos tramos del segundo tiempo. Al respecto, comentó que al Tenerife le faltó "un pelín de confianza y meter más ritmo y una marcha más" después del descanso. "Si hubiéramos hecho el segundo gol o hubiéramos despejado el último balón, ahora estaríamos más tranquillos. Pero no ocurrió y tenemos que asumirlo", finalizó Fran Fernández, que desde hoy empezará a preparar la visita de pasado mañana al campo del Fuenlabrada.