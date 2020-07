El 'Chacho', listo para regresar a la selección

El tinerfeño Sergio Rodríguez mostró su disposición para formar parte de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pese a no haber acudido al último Mundial. "Siempre he dicho que estoy disponible para la Selección. El año pasado fue un momento difícil, tanto en lo personal como en lo deportivo, y creí que lo mejor para el equipo y para mí era que no estuviese", apuntó en una charla en las cuentas oficiales de la FEB.