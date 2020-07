El tiempo de baja de Marc Márquez será menor del esperado

Marc Márquez (Repsol Honda) pasó ayer por el quirófano para solucionar su fractura de húmero, y aunque no hay previsto un tiempo de baja, será menor del esperado al no tener el nervio radial dañado. Según informó el Repsol Honda, la operación consistió en "una reducción abierta y fijación interna de una placa de titanio en el húmero derecho". "El nervio radial estaba intacto y no ha necesitado tratamiento", añadió el equipo.