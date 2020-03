Los regionales y base, con incertidumbre

Durante la jornada de este miércoles, y en base a lo que dictamine en la reunión que mantendrán las autoridades competentes en la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se sabrá si la próxima jornada del fútbol territorial y base tendrá cambios debido a las restricciones por el brote de coronavirus en España. Las categorías que sustentan el balompié regional podrían emular a las nacionales -Tercera, División de Honor Juvenil y Primera Nacional Femenina-, que mantendrán la celebración de los partidos, aunque a puerta cerrada.

Después de una reunión mantenida ayer en las sedes de las federaciones interinsulares -Tinerfeña y Gran Canaria-, se llegó al consenso de aguardar a la determinación que se adopte este por el Gobierno de Canarias. En el cónclave se puso sobre la mesa la incongruencia que supondría negar la entrada de público a los encuentros de base, ya que, en su gran mayoría, los espectadores son los progenitores y otros familiares de los propios jugadores.

Sin embargo, ante la disyuntiva planteada, los dirigentes prefieren que se dispute a que no; y máxime cuando la actividad lectiva en colegios e institutos no ha cesado. Es por ello que es muy probable que la jornada de este fin de semana se celebre a puerta cerrada pese a la recomendación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que no se disputen.

El comunicado oficial emitido por la Federación Canaria de Fútbol, que tendrá una segunda parte este miércoles, reza así:

"La RFEF ha emitido una circular a todas las federaciones territoriales sobre la suspensión de partidos por la crisis del COVID19 en la que se anuncia una reunión de este miércoles de la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF y en la que recomienda lo siguiente:"

"Que se adopte la decisión más oportuna en función de las circunstancias en cada territorio y siempre y en todo caso, de común acuerdo con las autoridades sanitarias y deportivas de cada Comunidad Autónoma. No obstante, la RFEF aconseja la suspensión de todos los partidos hasta que las autoridades competentes consideren que resulta viable poder disputar los partidos".

"Por lo tanto, la Federación Canaria de Fútbol (FCF) se mantiene a la espera de la decisión de las autoridades autonómicas competentes así como de la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF".

"La FCF comunicará de forma inmediata a todo el fútbol de la provincia de Las Palmas y Santa de Cruz de Tenerife cualquier decisión definitiva al respecto, fijándose como fecha tope la tarde de la jornada del miércoles, 11 de marzo".

"Tal decisión se transmitirá a los clubes a través del sistema de mensajería de CFutbol, así como nuestras distintas redes sociales".

"En relación con los partidos de categorías nacionales se actuará según lo dispuesto por la Real Federación Española, o sea, se jugarán a puerta cerrada".