'Caco' Barreto, a por el cinturón en Tenerife

La Isla repetirá como escenario del mejor deporte de contacto. Esta vez, y gracias al poderío de Francelpromotions, consiguieron ganar la subasta del título de la Unión Europea de peso gallo que enfrentará al local Jacob 'Caco' Barreto (12-3, 5 K.0.) y, presumiblemente, al francés Elie Konki. A falta de fecha oficial, todo apunta a que será a mediados del próximo mes de junio. El Quico Cabrera y Pancho Camurria, recintos que podrían ser escenario de la contienda continental.

A falta de concretar con las instituciones públicas, sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el importante envite para el púgil capitalino será en su casa; tal y como sucediera con el Nacional que albergó el Recinto Ferial el 31 de marzo de 2019 –'Caco' Barreto vs Nano Santana–. Si bien es cierto que el mentado espacio no se postula como escenario, sí que lo hacen el Quico Cabrera y el Pancho Camurria; sedes que pretenden seguir la estela de la abarrotada (6.500 espectadores) Plaza de Toros en un Sombrita-Barrera Corpas (15/6/68).

El púgil santacrucero asegura sentirse "muy contento" después de que se confirmara la disputa del Campeonato de Europa de peso gallo en la Isla. "Teníamos muchas ganas de que se celebrara aquí; eso, evidentemente, supone un buen punto de partida de cara al combate", revela. La posibilidad de pelear "ante la afición tinerfeña" y su "gente", sirve de acicate para ajustarse un nuevo cinturón.

En lo referente a la preparación de la cita, es consciente de que, "pese a la importancia" de la misma, está "plenamente centrado" en la contienda que disputará el próximo 4 de abril en el Pabellón Jesús Domínguez 'El Grillo' de Los Cristianos. 'Caco' es consciente de que no puede caer derrotado ante el nicaragüense Daniel Mendoza (11-6, 4 K.O.), puesto que la normativa impide que un aspirante oficial a un título del calibre del de la Unión Europea llegue tras una derrota.

"No siento presión ni nerviosismo por ello, y sí una gran motivación por ganar en el Sur; no existe otra posibilidad que no sea esa. El combate me servirá para prepararme para el Europeo, aunque no me puedo obcecar con él, y sí con el 4 de abril", afirma el boxeador.

Con respecto a la velada organizada por la promotora Francelpromotions del próximo mes, Barreto ya focaliza todos sus sentidos en Mendoza. "Es un gran rival, sé que no lo tendré nada fácil, pero estoy trabajando a tope para llegar en óptimas condiciones", asegura.

Después de una cierta "incertidumbre" con respecto a su porvenir, ahora, Jacob lo ve todo de un modo más optimista. Entre los cambios, el de promotor; después de un idilio con Aitor Montelongo –se centra en el mundo del arbitraje del deporte del cuadrilátero-, Francisco Mendoza cogió las riendas de un periplo que sigue liderando, desde la esquina, el progenitor del púgil –Antonio Barreto–.

"Solo tengo palabras y calificativos buenos para Aitor (Montelongo), hizo grandes cosas por mí. Ahora, en su etapa como árbitro, incompatible con ser mánager, le deseo lo mejor. Mientras, con Fran (Mendoza) creo que puedo seguir creciendo; es un gran profesional que me ayudará; de hecho, ya lo está haciendo. De resto, me alegro de seguir contando con el mismo equipo de entrenamiento que cuando logré el título de España; eso me refuerza", apostilla.