Claudio García: "Nos fallaron las piernas"

El entrenador del Ciudad de La Laguna Tenerife, Claudio García, y pese a la derrota, destacó que su equipo "compitió durante 36 minutos" y que fue capaz de "aguantar los cuatro arreones de la primera parte". "En el tercer periodo tuvimos un gran acierto desde la línea de tres y llegamos a adelantarnos, pero nos fallaron las piernas", apuntó el preparador isleño. Además, al equipo le salió cruz "la anarquía ofensiva que siempre ha tenido", dado que en el encuentro copero "no se tomaron buenas decisiones en ataque". García añadió que sus pupilas sabían que "ganar tres veces al Valencia Basket era muy difícil" y se lamentó de que las jugadoras no tuvieron la confianza suficiente para afrontar los minutos finales del choque. "Contra equipos de este tipo no podemos permitir anotación fácil en los minutos finales", dijo por su parte Laura Herrera.