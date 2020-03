Lasure: "Tenemos ganas de que llegue el próximo partido"

Dani Lasure, lateral izquierdo del CD Tenerife, no dio especial trascendencia a la derrota sufrida en el Carlos Tartiere respecto al siguiente encuentro porque "el equipo está muy bien". A su juicio, el hecho de no sumar puntos en la visita al Real Oviedo no se corresponde exactamente con los méritos de uno y otro conjunto. "Pudimos, pero tuvimos mala suerte al final con una acción desafortunada", lamentó antes de recordar que "la línea es buena". Por eso, la plantilla tiene ya "ganas de que llegue el fin de semana".

Los resultados han devuelto al conjunto insular a la triste realidad, situándolo de nuevo a tres puntos de la zona de descenso. "Esta categoría es muy competida y es difícil estar en tierra de nadie. Veníamos en buena dinámica, pero no podíamos perder la perspectiva", ha señalado el aragonés sobre ese paso atrás que impide, por el momento, mirar hacia la parte alta de la tabla clasificatoria.

Ganar a la SD Ponferradina este domingo permitiría pasar página después del tropiezo sufrido en tierras asturianas. "Cada partido es fundamental y el más importante siempre es el siguiente", dijo tirando de tópico un Lasure que insistió en que no se puede "mirar hacia arriba ni hacia abajo, solo al próximo rival". El berciano es además un contrincante "muy complicado, con gente importante arriba", aunque pidió no pensar solo en Yuri de Souza. "No podemos centrarnos en un solo jugador porque te desajustas. Se tienen que preocupar ellos de nosotros más bien", apostó.

En cuanto a su actuación personal, los minutos del Tartiere le sirvieron para refrendar que se siente "cada vez mejor" y que no le preocupa no estar en el once. "Trato de ayudar al míster y al equipo en lo que necesiten, siempre para sumar para el equipo", comentó dejando claro que su objetivo es hacerlo sobre el césped y todo lo que pueda. De momento, es el central Álex Muñoz el que le arrebata tal posibilidad. "Es un jugador muy sólido, fuerte y potente. Lo está haciendo fenomenal, eso para el equipo es fantástico", señaló Lasure antes de agregar que entendía el motivo que había llevado a Rubén Baraja a apostar por su excompañero en el Real Zaragoza para el flanco izquierdo de la zaga del Tenerife.

Por último, se refirió al horario del próximo domingo. El cuadro insular juega el último encuentro de la jornada y sabrá el resto de resultados cuando salte al terreno de juego. Es algo que "no tiene que ser negativo, pero que podría llegar a serlo si le das un mal enfoque y positivo si sales bien. Intentaremos utilizarlo a nuestro favor".