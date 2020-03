Joselu Moreno duda de la interpretación de los penaltis

Joselu Moreno siguió como un espectador más el partido del pasado domingo entre el Real Oviedo y el CD Tenerife, en el estadio Carlos Tartiere (1-0). Su condición de jugador cedido en el equipo tinerfeño por el asturiano cortó la continuidad que se había ganado en la competición a las órdenes de Rubén Baraja. Al igual que a sus compañeros, el desenlace le pareció injusto, ya que el encuentro fue "de empate", y como el resto del grupo lamentó la causa de la ruptura de esa igualdad, un penalti por manos de Luis Pérez señalado por Álvaro Moreno Aragón tras consultar la acción con la herramienta del videoarbitraje.

El delantero onubense se mostró crítico por el alto número de penaltis de este tipo que se están señalando esta temporada, tanto en Primera División como en Segunda A, categorías en las que se utiliza el VAR. "Le suelo decir a los compañeros que cuando no sepamos qué hacer en los partidos, colguemos balones al área, porque, hoy en día, si el balón va a la mano en cualquier rebote, pitan penalti", dijo Joselu sin ocultar su desconcierto. "No sé qué criterio tienen los del VAR", confesó antes de poner un ejemplo. "El domingo también hubo un penalti en Primera, de Pau Torres (Villarreal), que incluso escondió las manos; y no soy árbitro ni me dedico a ello, pero esto no me gusta", declaró. "En esas jugadas, unas veces pitan penalti y otras no, y no sé cuál es el motivo cierto de lo que interpretan", insistió Moreno.

La derrota en el Carlos Tartiere interrumpió la racha de resultados positivos de un Tenerife que vuelve a estar a solo tres puntos de la zona de descenso. Por tal motivo, Joselu destacó la importancia de vencer el próximo domingo a la SD Ponferradina en el Heliodoro Rodríguez López. "Se está viendo que esta categoría es muy competitiva: pierden todos, el Cádiz, el Huesca, el Almería... Hay rivales que dan sorpresas. Nosotros llevábamos seis jornadas sin perder y estamos a tres puntos del descenso", indicó el atacante andaluz. "Dentro del vestuario somos conscientes de lo complicado que es y mantenemos los pies en el suelo: ganas dos partidos y la gente piensa en un posible playoff, pero pierdes dos y empiezas a mirar hacia abajo. En el vestuario sabemos lo que tenemos que hacer: conseguir cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia. Luego, si en los cuatro o cinco últimas jornadas tenemos opciones de luchar por algo bonito, bienvenido será", manifestó.