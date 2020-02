En "buena posición" para Tokio

"Cuando estás en tus mejores marcas, las sensaciones son extremadamente buenas. Me encuentro muy en forma y estoy contentísimo por eso". Samuel García verbaliza su excelente nivel en la temporada invernal. El atleta palmero viene de hacer la mejor marca española del año en 400 metros, con 46.39 segundos. El Centro Deportivo Municipal Gallur, en el que se celebró el pasado fin de semana el Meeting Villa de Madrid -reunión de pista cubierta del World Athletics Indoor Tour-, impulsó, con su brillante triunfo, sus opciones de cara a los venideros Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque la competición al aire libre terminará dictando sentencia.

"Las sensaciones son muchísimo más buenas que los años en los que he ganado el Campeonato de España en Pista Cubierta -2013, en Sabadell; y 2015, en Antequera-. Estoy ante la mejor temporada invernal de toda mi carrera", asevera el isleño a EL DÍA. Empero, "eso tampoco me da una sensación de haber conseguido nada porque al aire libre es donde se va a jugar el objetivo, que es Tokio. Todos los puntos que he obtenido en este invierno me colocan en una buena posición. Empecé el año casi el 100 del ranking -los 48 mejores marcharán a la cita con los aros- y ahora estaré sobre el 40 -hasta la noche de ayer no se había actualizado la clasificación-. Ver que vas evolucionado, a mí me da un chute de energía espectacular", manifiesta el cuatrocentista.



Con plaza mundialista



El cronómetro logrado en Gallur resultó la consecución de la mínima -establecida en 46.50 segundos- de cada al Campeonato del Mundo en Pista Cubierta, que se debía celebrar en la ciudad china de Nanjing, entre el 13 y el 15 de marzo. El coronavirus ha propiciado que World Athletics aplace el evento a 2021. La idea es que también sea en el tercer mes del año y en el mismo emplazamiento designado. El problema estriba en que entre el 5 y el 7 de marzo de 2021 ya está prevista la celebración del Europeo en Torun -Polonia-. "Va a ser un año de muchas competiciones", explica un Samuel que tendría garantizada su presencia en China con la marca obtenida en Madrid.



A por su tercer nacional



La pista de Expourense -Orense, Galicia- es escenario, este próximo fin de semana, del Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta. A este llega Samuel García como máximo favorito al oro, dada la ausencia por lesión de Óscar Husillos. Aunque el nacional aporte muchos menos puntos olímpicos que la reciente cita internacional madrileña, el de la Isla Bonita cuenta con el acicate de intentar batir su plusmarca indoor, lograda en Salamanca -46.35 segundos- hace tres años. "Es cierto que estoy para mejorarla. Nunca he competido en la pista de Orense, pero estoy en mi mejor momento y quiero aprovecharlo", asegura García.

¿Intento de mínima olímpica?

La cita gallega será la última en pista cubierta para el corredor del Tenerife CajaCanarias en este 2020. Pero Samuel y su equipo quieren sacar jugo de este pico de forma. "Queríamos buscar alguna carrera al aire libre porque creo que puedo estar para hacer la mínima -de Tokio-, que es 44.90 -segundos-, y así no depender de los puntos, pero nos está siendo muy complicado. La intención era ir a Estados Unidos o a Sudáfrica en marzo, aunque las pruebas que hay son en abril y ya no me interesa porque necesito recargar pilas para el verano. Tiene pinta de que no voy a hacer nada más", apunta el velocista.



Sin apenas problemas de pubis



La altura de Samuel García -196 centímetros- propicia que el peralte de la pista cubierta le haya hecho históricamente daño en la zona del pubis. En esta campaña va todo rodado, también en cuanto a cuestiones físicas. "No he notado el pubis como en otros años. Lo tuve simplemente resentido en las primeras pruebas indoor, pero no fue a más". Los contratiempos acontecieron previamente, en la pretemporada. "En octubre tuve unos problemas del tendón de Aquiles bastante graves. Estuve tres meses en los que muchos entrenamientos terminaba cojo, pero la verdad es que gracias a los servicios médicos de la Federación -Española- pude solventarlo. El Aquiles es muy sensible. A comienzos de enero fue cuando ya dejé de notar dolor. Por suerte, ahora mismo estoy completamente sano. Eso también ayuda mucho a hacer el trabajo mejor".