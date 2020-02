Álex Bermejo asegura que el equipo no se pone límites

�lex Bermejo (Barcelona, 11/12/1998) jug�3; el pasado sábado, ante el Elche en el Heliodoro Rodríguez L�3;pez, su primer partido de 2020. El canterano del RCD Espanyol reapareci�3;, participando en los minutos finales de ese encuentro, tras recuperarse de una rotura muscular que sufri�3; en la última jornada de la primera vuelta de la Liga, la correspondiente a la visita de los blanquiazules al Deportivo de La Coruña, el 20 de diciembre. En el camino se perdi�3; siete partidos de Liga y los dos últimos de la Copa del Rey.

El atacante catalán retoma la competici�3;n sin haber perdido su entusiasmo. "La ilusi�3;n está por ganar el domingo, y luego por volver a ganar", afirm�3; después del entrenamiento que realiz�3; el CD Tenerife este miércoles en el Heliodoro Rodríguez L�3;pez, a puerta cerrada. "Somos un equipo joven y ambicioso, un grupo que quiere ganar todos los partidos, y no nos ponemos límites en cuanto a posici�3;n en la tabla", añadi�3; refiriéndose a la situaci�3;n clasificatoria de un CD Tenerife que está a cuatro puntos del sexto clasificado.

En el apartado personal, se mostr�3; "muy contento" por haber tenido "unos minutos" el pasado fin de semana. "Ahora quiero seguir sumando partidos y minutos para intentar reencontrar mi mejor nivel", cont�3; �lex antes de confesar que el tiempo de recuperaci�3;n "no fue fácil", ya que se vio obligado a "parar" en un "buen momento", siendo titular fijo y uno de los goleadores de la plantilla. "Pero era mejor ir poco a poco y con precauci�3;n para llegar a un buen nivel a los últimos partidos", declar�3;.

Bermejo confirm�3; que sufri�3; su última rotura muscular (tuvo otra en el partido ante el Mirandés, en Anduva) justo antes de las vacaciones de invierno. "Fue en el partido de Riazor, en los primeros minutos. Noté un pinchazo en el gemelo y fui yo quien decidi�3; no salir del campo. Quise seguir aguantando, porque a medida que pasaban los minutos me iba encontrando mejor. Pero al acabar, sí noté que me había hecho mucho daño y que no había sabido parar", explic�3; �lex. "Una temporada así es complicada", continu�3; el futbolista. "Las lesiones musculares, más que en lo físico te afectan en lo mental porque tienes que volver a encontrar sensaciones, pero en los últimos entrenamientos las he tenido".

Su siguiente meta consistirá en aumentar la cuota de participaci�3;n en los partidos. "Ahora tengo que esperar mi oportunidad, entrenar al máximo e intentar dar motivos al míster para que me ponga, y cuando tenga minutos, aprovecharlos. El equipo tiene que seguir ganando, sumando de tres en tres y escalando posiciones en la tabla", coment�3; �lex, convencido de que puede encajar en el modelo de juego de Rubén Baraja. "Me adapto muy bien a todos los tipos de juego. En el fútbol hay muchos estilos, no hay una verdad absoluta. Hay equipos que ganan de una forma y equipos que ganan de otra. Al final, cada jugador se tiene que adaptar a lo que pide el míster".

Por último, resumi�3; las sensaciones que tuvo durante las semanas que pas�3; teniendo que ser un espectador más de los partidos del Tenerife. "Desde fuera te muerdes las uñas. Y si al equipo va mal, te sabe peor por no poder aportar tu granito de arena. Y si le va bien, tienes la conciencia tranquila: sabes que no puedes ayudar, pero el equipo va ganando. Para mí es una alegría que hayamos entrado en una buena racha de resultados y estemos en un momento bueno", finaliz�3; Bermejo.