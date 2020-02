"Los rivales creen más en el Salud que nosotras mismas"

La pontevedresa, el 'muro' sobre el que el representativo cimentó su trascendental triunfo del sábado ante el contrincante directo Porriño, apela a la autoconfianza.

¿Ya respira tras lo de Porriño?

Sabíamos que era una final para nosotras. No nos podíamos permitir perder esos dos puntos, que nos hacían salir un poco de la zona de peligro. Fuimos con ganas, sabiendo lo que teníamos que hacer y al final la victoria que nos llevamos era nuestro objetivo.

El tanteador, bajo, ¿desveló la importancia del choque y los nervios con los que se afrontó?

Bueno. La verdad es que en defensa estuvimos mejor que otros partidos, aunque en la primera parte igual flaqueamos un poco. En ataque tuvimos muchas pérdidas. Fue un partido muy intenso y emocionante a la vez. Fue el resultado más bajo que hemos tenido en toda la competición. Refleja una buena defensa. Por pequeños detalles nos llevamos la victoria.

¿Se soltó mucha tensión en el vestuario tras el triunfo?

Por supuesto. Veníamos de una mala racha, estamos entrenando bien y esto es un chute de energía para seguir creciendo poco a poco. Nos quedan nueve finales en las que tenemos que morir en el campo, si de verdad queremos mantenernos, que es el objetivo que tenemos.

¿Lo vivió de manera especial por haber nacido allí y por ser ante uno de sus exequipos?

No. Obviamente, pues vino gente a verme, familiares, y me gusta que me vean hacer un buen papel. Pero contra cualquier equipo estaría feliz. Y es que yo soy muy competitiva. Me gusta poder ganar todo. Da igual el contrincante que sea con tal de ganar, de parar, de aportar y de llevarme los dos puntos.

¿Está en el mejor momento de la presente temporada? ¿Tiene que ver con la continuidad de prácticamente jugar todos los minutos en este tramo de competición?

La verdad es que estoy haciendo buenas estadísticas. Octavio -Pérez, técnico blanquiazul- confía mucho en mí. Eso lo agradezco mucho. Yo digo siempre que cuando uno disfruta de lo que hace el éxito acaba llegando. Amo este deporte y disfruto cada momento, celebro cada parada e intento que el equipo también lo haga; y más en estos momentos que necesitamos un poco de alegría y de motivación. Es muy difícil entrenar toda la semana y después llegar al encuentro y a lo mejor no obtener los dos puntos. Cada semana es nueva y hay que tomarla con humor y con positividad. No podemos dejar de luchar porque algún día llega, como el pasado sábado. Después de esto espero que el equipo sea consciente de dónde estamos ahora mismo y lo que podemos llegar a hacer en un futuro.

¿Cómo llevó compartir portería con Adriana Medvedova, jugando cada una un tiempo? ¿Qué tal con la reciente fichaje, Armelle Kelly Attingre?

Con Adriana estuve muy bien. Aprendí muchísimo. Aportábamos, teniendo cualidades diferentes. Nos compenetrábamos muy bien. Con esta portera nueva estoy muy contenta. Me ayuda muchísimo. El partido contra Porriño se notó porque estuvo todo el tiempo animándome. Cada parada iba junto a ella a chocarle la mano. Para mí es muy importante tener una compañera que me apoye. La zona de portería es diferente a otras. Dicen que las porteras estamos locas, un poco en nuestro mundo, pero la verdad es que estoy muy contenta.

Hay momentos de partido en los que el Salud desprende nivel de quinto o sexto clasificado. En otros, por el contrario, de equipo de descenso. ¿Cuáles son los motivos para carecer de esa regularidad en pos de que el equipo esté más desahogado?

Me parece increíble que todos los equipos con los que jugamos crean más en el Salud Tenerife que nosotras mismas. Cada una tiene su balonmano en su interior y lo tiene que demostrar. Tenemos que jugar tranquilas, confiar en la de al lado y en una misma. Así es como se juega al balonmano y de la manera en la que se puede conseguir lo que no hemos podido en este tiempo.

Málaga, este sábado en casa; Bera Bera, parón; Guardés y Elche: los cuatro próximos rivales están dentro de los cinco primeros clasificados de la competición. Se avecina un tramo duro de temporada.

Nos quedan nueve finales. El sábado, contra el Málaga, es la primera. A partir de ahora, en casa no nos podemos permitir perder. Tenemos que hacernos muy fuertes en La Salud. Fuera también tenemos que competir. Nos quedan partidos en nuestro Pabellón, en nuestro fortín, en los que son necesarios sacar los dos puntos.