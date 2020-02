Edgar Carballo se estrena con triunfo en la primera cita del Open de España de Enduro

Tras un desplazamiento tortuoso y con poco margen para probar el circuito de La Adrada (Ávila), Edgar Carballo doblegó a la adversidad para empezar con triunfo su andadura con Orbea en el Open de España de Enduro 2020. No solo se impuso con un tiempo total de 16:06,598, sino que dominó todos los tramos ante el resto de élites.

Se plantó en Ávila con pleno de triunfos en los últimos tres fines de semana. A sus victorias en los DHI de Tara y El Rosario, así como en el Enduro de Puntallana, le sumó el pasado domingo el galardón de mayor prestigio en el presente curso. En el III Enduro de La Adrada se le presentaba a Edgar Carballo la primera oportunidad para demostrarle a la familia Orbea que habían acertado con su incorporación.

No llegaba con las mejores sensaciones el rider arafero; no obstante, tras unos entrenamientos donde el cansancio encendía las alarmas, disfrutó de buenas sensaciones desde el primer tramo cronometrado (TC) de un track desvelado tres días antes de la carrera. En el TC1, Eddy hizo volar a la Rallon y aventajó a Marco Veiga en casi cinco segundos (3:22,777 - 3:27,227). En el siguiente escollo, con un TC más técnico, el tinerfeño no falló y paró el crono intermedio en 3:50,704. La exhibición valió para arrollar a uno de los favoritos: Mariano Mari (3:56,481).

En los dos últimos tramos cronometrados, el pupilo de Vadebicis mantuvo el ritmo para coronarse en su categoría y en la scratch (general). Si bien es cierto que en esta última clasificación se vio superado en los dos tramos intermedios por el sub-23 Carlos Von Heyden, el 16:06,598 de Carballo fue netamente superior al 16:14,654 del novel gravity. El TC3 (4:32,160) y, sobre todo, el TC4 (4:20,957) resultaron determinantes para meterle más tiempo a los perseguidores más inmediatos en élite. Anaue Rodrigues (16:47,098) y Xavier Domenech (16:58,954) completaron el podio de la mentada categoría.